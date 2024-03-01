Представлен Meizu 21 Pro — последний смартфон бренда

Компания Meizu представила новый флагманский смартфон 21 Pro. По всей видимости, это последняя модель бренда, так как недавно Meizu объявила, что откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточится на ИИ-технологиях.

Meizu 21 Pro получил большой 6,79-дюймовый 2K-дисплей AMOLED (BOE Q9) с соотношением сторон 21:9, динамической частотой 1-120 Hz и частотой регулировки ШИМ 2160 Hz. Пиковая яркость достигает 1250 нит. Есть поддержка HDR10+. Под экраном расположен массивный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max (площадь сканера 20 х 30 мм).

В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5X – до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. За охлаждение SoC отвечает испарительная камера площадью 4651 мм2.

Основная камера представлена следующими датчиками: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1.3″, f/1.9, фокусное расстояние 24 мм, OIS+EIS), 13 Мп (широкоугольный объектив, f/2.4, угол захвата 122 градусов, 15 мм) и 10 Мп (телефото, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, макро 2,5 см, 72 мм, OIS+EIS). Возможна запись видео 8К. Также есть фирменная кольцевая вспышка, выступающая по совместительству RGB-индикатором. Фронтальная камера разрешением 32 Мп встроена в экран.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, продвинутый вибромотор mEngine Ultra и стереодинамики для создания объемного звука. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Используется стекло Titan Glass 2.0, которое повышает устойчивость к падениям на 200%. Габариты составляют 164,98 х 74,42 х 7,98 мм, вес — 208 / 214 г (экокожа/стекло). Meizu 21 Pro будет предложен покупателям в четырех расцветках — черная, белая, синяя и зеленая (экокожа).

Смартфон работает под управлением фирменной прошивки Flyme 10.5 с большим количеством ИИ-функций, в числе которых редактирование изображений и удаление с них лишних объектов. Meizu 21 Pro позиционируется как «Raspberry Pi эпохи искусственного интеллекта», то есть устройство представляет собой открытую ИИ-платформу, с которой смогут работать энтузиасты и разработчики.

Продажи смартфона, которые стартуют 2 марта, ограничены рынком Китая. Международный релиз компания пока не планирует. Цены на Meizu 21 Pro: 12/256 Gb — $625; 16/512 Gb — $750; 16 Gb/1 Tb — $820.