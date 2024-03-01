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1 марта, 2024
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Представлен Meizu 21 Pro — последний смартфон бренда

Meizu 21 Pro

Компания Meizu представила новый флагманский смартфон 21 Pro. По всей видимости, это последняя модель бренда, так как недавно Meizu объявила, что откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточится на ИИ-технологиях.

Meizu 21 Pro

Meizu 21 Pro получил большой 6,79-дюймовый 2K-дисплей AMOLED (BOE Q9) с соотношением сторон 21:9, динамической частотой 1-120 Hz и частотой регулировки ШИМ 2160 Hz. Пиковая яркость достигает 1250 нит. Есть поддержка HDR10+. Под экраном расположен массивный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max (площадь сканера 20 х 30 мм).

В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5X – до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb. За охлаждение SoC отвечает испарительная камера площадью 4651 мм2.

Meizu 21 Pro

Основная камера представлена следующими датчиками: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1.3″, f/1.9, фокусное расстояние 24 мм, OIS+EIS), 13 Мп (широкоугольный объектив, f/2.4, угол захвата 122 градусов, 15 мм) и 10 Мп (телефото, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, макро 2,5 см, 72 мм, OIS+EIS). Возможна запись видео 8К. Также есть фирменная кольцевая вспышка, выступающая по совместительству RGB-индикатором. Фронтальная камера разрешением 32 Мп встроена в экран.

Meizu 21 Pro

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, продвинутый вибромотор mEngine Ultra и стереодинамики для создания объемного звука. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Используется стекло Titan Glass 2.0, которое повышает устойчивость к падениям на 200%. Габариты составляют 164,98 х 74,42 х 7,98 мм, вес — 208 / 214 г (экокожа/стекло). Meizu 21 Pro будет предложен покупателям в четырех расцветках — черная, белая, синяя и зеленая (экокожа).

Смартфон работает под управлением фирменной прошивки Flyme 10.5 с большим количеством ИИ-функций, в числе которых редактирование изображений и удаление с них лишних объектов. Meizu 21 Pro позиционируется как «Raspberry Pi эпохи искусственного интеллекта», то есть устройство представляет собой открытую ИИ-платформу, с которой смогут работать энтузиасты и разработчики.

Продажи смартфона, которые стартуют 2 марта, ограничены рынком Китая. Международный релиз компания пока не планирует. Цены на Meizu 21 Pro: 12/256 Gb — $625; 16/512 Gb — $750; 16 Gb/1 Tb — $820.

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