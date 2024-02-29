Microsoft представил DirectSR — единый API для функции апскейла в Windows

Компания Microsoft представила DirectSR — программный интерфейс (API), который позволит использовать технологии апскейла от разных производителей видеокарт через общий набор входов и выходов, позволяя с помощью одного пути кода активировать различные решения этого класса. Это технологии Nvidia (DLSS), AMD (FidelityFX SR) и Intel (XeSS). Все эти компании также участвовали в разработке DirectSR.

«Мы рады анонсировать DirectSR — наш новый API, разработанный при поддержке производителей GPU и предназначенный для упрощения процесса интеграции технологий масштабирования (Super Resolution, SR) в новое поколение игр. Масштабирование изображения является передовой технологией, которая не только увеличивает разрешение в играх, но также позволяет повысить их визуальное качество. DirectSR представляет собой то недостающее звено, которого не хватало разработчикам игр при интеграции апскейлеров для обеспечения наиболее эффективного и плавного игрового процесса независимо от того или иного аппаратного обеспечения. Этот API позволяет использовать технологии масштабирования от разных вендоров через общий набор входных и выходных данных и с помощью одного пути выполнения кода активировать в играх различные решения, включая NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution и Intel XeSS. API DirectSR скоро станет доступен в качестве превью-версии в составе пакета Agility SDK для тестирования и отзывов со стороны разработчиков игр», — сообщается в блоге Microsoft.

Ранее, в тестовой сборке Windows 11 24H2 был обнаружен переключатель «Автоматическое суперразрешение». Считалось, что Microsoft разрабатывает свой аналог DLSS. Но теперь стало понятно, что операционная система сможет автоматически подключаться к DLSS, FidelityFX SR или XeSS в зависимости от используемой видеокарты.

DirectSR скоро будет доступен в Agility SDK в качестве предварительной версии, что позволит разработчикам его протестировать. Больше информации о новой разработке будет раскрыто в ходе предстоящей конференции Game Developers Conference (GDC), которая пройдет во второй половине марта.