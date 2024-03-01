spot_img
1 марта, 2024
ДомойSoftwareКибербезопасностьКак защититься от телефонного мошенничества

Как защититься от телефонного мошенничества

Kaspersky

В последнее время в Азербайджане участились случаи телефонного мошенничества. С номеров, начинающихся с префикса 051, приходят СМС-сообщения о том, что баланс вашего номера пополнен, сразу после этого пользователю поступает звонок с номера, который осуществляет перевод средств на его баланс и заявляют о том, что деньги были отправлены по ошибке и их следует вернуть.  Пользователю отправляют номер карты и те, кто попадаются на эту ловушку, отправляют деньги.

Официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов: «К подобного рода ситуациям надо относиться скептически и если у вас есть подозрения, то надо перепроверять. Тем более, что современные технологии позволяют получать уведомления при пополнении баланса. У всех мобильных операторов существующие мобильные приложения, также можно позвонить и узнать, чтобы не стать жертвой мошенников»

Чтобы защититься от телефонного мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

  • сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже от знакомых: если есть сомнение, лучше перепроверить и уточнить по другому каналу связи;
  • не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли от учётных записей, коды из СМС и push-уведомлений, данные банковской карты, пин-коды;
  • осторожно относиться к просьбам выполнить что-то срочно: это один из главных признаков мошенничества. Даже если речь идёт о важном деле, лучше перепроверить информацию, например лично обратиться в отделение банка. Стоит также насторожиться, если на вас оказывают эмоциональное давление, запугивают;
  • не переходить по подозрительным ссылкам из электронной почты, сообщениям в мессенджерах и СМС;
  • для защиты от телефонного мошенничества и спама использовать специальные решения, которые подскажут, что входящий вызов — нежелательный.
Предыдущая статья
Представлен Meizu 21 Pro — последний смартфон бренда
Следующая статья
Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»