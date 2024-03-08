Представлен BenQ PD3225U: 32-дюймовый профессиональный 4K-монитор с поддержкой режима M-Book

Компания BenQ представила высококачественный 32-дюймовый 4K-монитор PD3225U, ориентированный на работников творческих профессий. В основе монитора используется матрица IPS Black с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 400 нит, контрастностью 2000:1 и поддержкой HDR 10. Заявлены сертификация VESA DisplayHDR 400 Pantone, Pantone SkinTone и Calman. Экран поддерживает 98% охват цветовой гаммы DCI-P3, 99% sRGB и 99% Rec.709, и обладает точностью цветопередачи Delta E ≤2. Кроме того, BenQ PD3225U имеет поддержку эксклюзивного режима M-Book для соответствия точности цветопередачи экранов Apple MacBook.

Функция ICCsync в специальном программном обеспечении Display Pilot 2 автоматически сопоставляет и синхронизирует профили ICC на BenQ PD3225U при изменении цветовых режимов, а также между Mac и монитором.

В оснащение новинки входит порт Thunderbolt 3, способный передавать на внешнее устройство до 85 Вт мощности, разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, несколько USB, два динамика мощностью по 2,5 Вт и KVM-переключатель. В комплект поставки входят проводной пульт для управления настройками дисплея и эргономичная подставка.

Монитор BenQ PD3225U уже поступил в продажу по цене $1099.