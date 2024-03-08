Запах «крипты»: Binance представила духи CRYPTO

Крупнейшая по объему операций криптовалютная биржа Binance в честь Международного женского дня 8 Марта запустила кампанию, призывающую женщин заняться криптовалютами через запах. «Цель нашей кампании — развлечься и попытаться преодолеть границы, — отмечает директор по маркетингу Binance Рэйчел Конлан. — Мы понимаем, что найдутся негодующие, но уверены, что такой подход способствует открытию дискуссии в нужном направлении, к тому же, над проектом работала женская команда».

5 марта Binance анонсировала в социальных сетях собственный аромат «CRYPTO», также известный как «Eau de Binance». «Он напоминает запах последнего дня напряженного хакатона, когда у всех не было времени и возможности принять душ. Или, возможно, запах тюремной камеры Сэма Бэнкмана-Фрида. Но такой стереотип, нужно преодолевать, чтобы сделать криптовалютное пространство более инклюзивным», — говорит Конлан.

Сам аромат описывается следующим образом: «Этот аромат открывается свежими нотами озона, соли и мха, напоминающими свежий и бодрящий ветерок. Сердце аромата раскрывает насыщенное сочетание уда, мандарина и ценных пород дерева, а база аромата, состоящая из амбры, дерева и мускуса, создает теплый, мускусно-сладкий и землистый запах, излучающий изысканность».

Криптобиржа выпустила около 100 флаконов парфюма, которые не продаются. Женщины могут попробовать аромат в торговом центре в Бахрейне.