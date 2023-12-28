Представлен Xiaomi SU7 — первый электромобиль компании

Компания Xiaomi сегодня провела в Китае презентацию своего первого электромобиля, который получил название SU7 (Speed Ultra). Глава Xiaomi Лэй Цзянь (Lei Jun) заявил, что в перспективе 15–20 лет компания собирается стать одним из пяти крупнейших автопроизводителей в мире. В качестве ближайших конкурентов Xiaomi без лишней скромности называются Porsche и Tesla.

Электрический седан Xiaomi SU7 создан в сотрудничестве с китайской государственной компанией Beijing Automotive (BAIC). В разработке машины принимал участие автодизайнер Крис Бэнгл, который известен по работе над моделями BMW, MINI и Rolls-Royce. Xiaomi SU7 позиционируется как мощный и экологичный седан C-класса с самым низким в мире коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,195. Габариты автомобиля — 4997×1963×1440 мм, колесная база — 3000 мм. Производитель называет это «золотым сечением» в плане соотношения этих характеристик. Покупатели смогут выбрать из трех цветов корпуса: Aqua Blue, Mineral Gray и Verdant Green.

Xiaomi разработала собственную автомобильную архитектуру EV Modena, которая будет основой для первых машин компании. Платформа предусматривает легкую интеграцию аккумулятора в конструкцию электрокара, повышает общую прочность всей машины и обеспечивает максимум свободного места внутри салона.

Аккумуляторная платформа разрабатывалась Xiaomi и CATL в течение двух лет. Максимальная емкость аккумулятора достигает 101 кВт/ч. Заявлена поддержка быстрой 800-вольтовой зарядки HyperCharge, что позволяет за 5 минут восполнить энергию на 220 км пути, а за 15 минут — на 510 км.

Пятиместный седан будет выпускаться в нескольких версиях — базовой и более продвинутом Max-варианте. Заднеприводная базовая модификация ограничит максимальную скорость значением 210 км/ч, от 0 до 100 км/ч будет разгоняться за 5,28 секунды. Тормозной путь со 100 км/ч до нуля составляет 35,5 метра. До 100 км/ч седан в полноприводной Max-версии сможет разгоняться за 2,78 секунды. Максимальная скорость составляет 265 км/ч. Тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки — 33,3 метра. Заявленный запас хода базового Xiaomi SU7 составляет 668 км (по методике CLTC), а для топовой модели Max указан пробег в 800 км. При этом мощность силовой установки у Max-варианта достигнет 673 л.с., а у базовой ограничится 299 л.с.

На презентации Xiaomi рассказала о нескольких конфигурациях собственного электродвигателя HyperEngine:

Xiaomi Super Motor V6: мощность до 299 л.с. (220 кВт), крутящий момент — до 400 Нм, напряжение — 400 В, частота вращения вала — 21 000 оборотов в минуту;

Xiaomi Super Motor V6s: мощность до 374 л.с. (275 кВт), крутящий момент — до 500 Нм, напряжение 800 В, частота вращения вала — 21 000 оборотов в минуту;

Xiaomi Super Motor V8s: мощность до 578 л.с. (425 кВт), крутящий момент — до 635 Нм, напряжение — 800 В, рекордная частота вращения вала — 27 200 оборотов в минуту.

В планах компании – разработать двигатель с частотой вращения вала 35 000 оборотов в минуту. Согласно данным компании, Super Motor V6s по своим характеристикам превосходит моторы Tesla Model S Plaid и Porsche Taycan Turbo. Для HyperEngine V8s заявлен максимальный КПД на уровне 98,11%.

Xiaomi называет конструкцию кузова из стали и алюминия «инновационной». Используемый сплав отличается максимальной прочностью 2000 МПа и жесткостью на кручение 51 000 Н·м/градус. У SU7 есть система активной безопасности, которая определяет объекты вокруг и при необходимости активирует экстренное торможение. Для этого автомобиль укомплектован тремя радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами и лидаром. Ожидается, что система помощи при вождении Xiaomi Pilot в будущем трансформируется в полноценный автопилот.

Лэй Цзюнь, на презентации анонсировал умную кабину Xiaomi Auto Smart Cockpit. Компьютерная система построена на базе Qualcomm Snapdragon 8295 и работает под управлением Hyper OS. Загрузка системы происходит всего за 1,5 секунды. Автомобиль оснащен 16,1-дюймовым центральным экраном с разрешением 3K и соотношением сторон 16:10, который занимает 91,7% площади корпуса. Приборная панель также представлена в виде дисплея на 7,1 дюйма. А на лобовое стекло можно вывести 56-дюймовый HUD-интерфейс. Система поддерживает Apple AirPlay и CarPlay, есть синхронизация устройств на HyperOS, например, смартфона. Для пассажиров задних сидений можно закрепить планшеты Xiaomi Pad или Apple iPad на изголовье передних сидений. Управление кондиционером, подвеской и другими важными параметрами сделали физическим – по мнению Цзюня, это удобнее сенсорных интерфейсов. Интерьер SU7 представлен в оттенках Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black. Задний багажник вмещает 517 л, передний — 105 л. Предусмотрена мощная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и динамическая подсветка салона.

Цены и сроки начала продаж электромобиля Xiaomi SU7 пока не объявлены.