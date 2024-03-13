Apple разрешила скачивать приложения на iPhone с сайтов разработчиков, но только в ЕС

Компания Apple опубликовала пресс-релиз, в котором анонсировала несколько дополнительных изменений в своей политике распространения приложений для iOS в Европе.

Кроме поддержки альтернативных магазинов приложений и смены движка браузера по умолчанию на iPhone, которые стали доступны на iOS 17.4 в начале марта, пользователи из Евросоюза смогут загружать IPA-файлы приложений прямо с сайтов разработчиков.

«Функция Web Distribution, которая станет доступна в обновлении ПО весной этого года, позволит авторизованным разработчикам распространять свои приложения для iOS среди пользователей в ЕС непосредственно с веб-сайтов, принадлежащих разработчикам. Apple предоставит авторизованным разработчикам доступ к API, которые облегчат распространение их приложений через интернет, интеграцию с системными функциями, резервное копирование, восстановление приложений и многое другое», — говорится в пресс-релизе Apple.

Например, игровая студия теперь может создать магазин приложений для iOS, предлагающий исключительно собственные продукты. Направляя пользователей на свой сайт, разработчики теперь могут выбирать, как оформлять рекламные акции, скидки и другие предложения внутри своих приложений. Им уже не обязательно придерживаться специального шаблона Apple для оформления рекламных акций.

Разработчики смогут распространять приложения непосредственно со своих веб-сайтов при условии, что они соответствуют определенным критериям Apple. К ним относятся участие в программе Apple Developer Program в течение двух и более лет, а также наличие у разработчика продуктов с более чем 1 млн. установок на iOS в Евросоюзе в предыдущем году. Разработчики должны соблюдать требования Apple в плане конфиденциальности при сборе и обработке данных пользователей. Распространяемые приложения должны соответствовать требованиям Apple, как и другие приложения для iOS, а распространяться они смогут только с веб-сайтов, зарегистрированных в App Store Connect.