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20 марта, 2024
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20 марта — Международный день центров обработки данных

Центры обработки данных (ЦОД) являются важной частью мировой инфраструктуры. От небольших серверных комнат до огромных комплексов промышленного масштаба — они играют жизненно важную роль в мире, где присутствуют интернет, компьютеры и информационные технологии, а сегодня набирает обороты и искусственный интеллект.

Международный день центров обработки данных, который отмечается 20 марта, призван повысить осведомленность, продемонстрировать поддержку, заинтересовать будущих работников и вдохновить их на идею участия в создании и поддержке работоспособности ЦОД.

Международный день центров обработки данных является инициативой 7×24 Exchange International.

Один из способов празднования этого дня заключается в том, что центры обработки данных по всему миру проводят дни открытых дверей, приглашая в гости студентов и потенциальных сотрудников. Эти визиты помогают будущим талантам лучше понять и почувствовать, как они могут быть вовлечены в процессы работы ЦОД.

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