Представлена серия планшетов Samsung Galaxy Tab S9

Кроме смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, компания Samsung представила серию планшетов Galaxy Tab S9. В линейку входят три модели: Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra.

Все модели получили корпус, выполненный из армированного алюминия, 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy с графикой Adreno 740 (применяется система охлаждения на базе испарительной камеры и технологии двустороннего отвода тепла), защиту по стандарту IP68 и Android 13 с интерфейсом One UI 5.1. Фирменные стилусы S Pen теперь тоже не боятся воды (IP68). Samsung обещает выпускать обновления Android и One UI в течение четырех лет, а обновления безопасности — в течение пяти лет.

Samsung Galaxy Tab S9 оснащен 11-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560 x 1600 пикселей (276 ppi) и переменной частотой обновления от 60 до 120 Hz.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость постоянной – 128 или 256 Gb. Основная камера разрешением 13 Мп, фронтальная на 12 Мп. Емкость аккумулятора — 8400 мАч. Габариты составляют 254,3×165,8×5,9 мм, вес — 500 гр.

Цены: 8/128 Gb (Wi-Fi) — €899, 12/256 Gb (Wi-Fi) — $799/€1019. 8/128 Gb (5G) — €1049, 12/256 Gb (5G) — €1169.

Samsung Galaxy Tab S9+ получил 12,4 дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800 x 1752 пикселей (266 ppi) и поддержкой частоты 60-120 Hz. Объем ОЗУ составляет 12 Gb, ПЗУ – 256 или 512 Gb. В основную камеру входят датчики на 8 и 13 Мп (широкоугольная). Обе обладают автофокусом. Фронтальная двойная камера размещена в продольном вырезе экрана. Их разрешение составляет по 12 Мп. Емкость аккумулятора составляет 10 090 мАч. Габариты составляют 285,4×185,4×5,7 мм, вес — 586 гр.

Цены: 12/256 Gb (Wi-Fi) — €1119, 12/512 Gb (Wi-Fi) — $999/€1239. 12/256 Gb (5G) – $1149/€1269, 12/512 Gb (5G) — €1389.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra оборудован 14,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960 x 1848 пикселей (240 ppi) и поддержкой частоты обновления от 60 до 120 Hz. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость постоянной – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Набор камер такой же, как у модели Galaxy Tab S9+. Емкость аккумулятора — 11200 мАч. Габариты составляют 326,4×208,6×5,5 мм, вес — 737 гр.

Цены: 12/256 Gb (Wi-Fi) — €1339, 12/512 Gb (Wi-Fi) — $1199/€1459. 12/256 Gb (5G) – €1489, 12/512 Gb (5G) — €1609, 16 G/1 Tb (Wi-Fi) — $1619/€1759, 16 G/1 Tb (5G) — €1909.

Все модели получили поддержку LTE, 5G (опционально), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB-C, слот для microSD, 4 стереодинамика AKG с Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Все модели планшетов появятся в продаже 11 августа.

