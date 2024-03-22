Microsoft значительно упростил ремонтопригодность Surface Pro 10 и Surface Laptop 6

Компания Microsoft значительно улучшила ремонтопригодность коммерческих устройств Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 относительно их предшественников. Большинство их компонентов можно заменить без обращения в сервисный центр. «Они просты в обслуживании, имеют четкие визуальные значки и инструкции по ремонту», — сказала Нэнси Гаскилл (Nancie Gaskill), генеральный менеджер подразделения Surface компании Microsoft.

На заменяемые элементы были добавлены специальные QR-коды и отметки, сообщающие о самом типе компонента, а также характеристиках используемых винтов и типах инструментов, которые требуются для его замены. Эти изменения делают Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 «самыми простыми в обслуживании устройствами Surface за всю историю этой серии гаджетов», отметила Гаскилл.

В список заменяемых частей планшета Surface Pro 10 входят: модуль дисплея, съемный SSD, батарея, материнская плата (включая процессор и ОЗУ), порт Surface Connect, система охлаждения, модуль микрофона, посадочное место под SSD, динамики, корпус, фронтальная и задняя камеры, кнопки включения и управления громкостью, а также подставка.

У ноутбука Surface Laptop 6 заменяемыми частями являются дисплей, блок клавиатуры, SSD, батарея, материнская плата, порт Surface Connect, система охлаждения, аудиоразъем, динамики, тачпад, корпус, а также ножки.

Уже в течение нескольких лет Microsoft пытается упростить обслуживание и ремонт устройств Surface после того, как в 2017 году инженеры iFixit назвали ноутбук Surface «монстром, набитым клеем» и присвоили ему ноль баллов из десяти по шкале ремонтопригодности. В 2019 году Microsoft улучшил ситуацию и добавил в планшет Surface Pro X съемный SSD и модульные компоненты. В 2021 году компания начала работать с iFixit, которая стала продавать инструменты для ремонта устройств Surface. А годом позже Microsoft выпустил свое самое ремонтопригодное на тот момент устройство — Surface Pro 9 (7 баллов из 10 по шкале iFixit).