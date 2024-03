Google открыл доступ к самой мощной нейросети Gemini 1.5 Pro

Компания Google открыла доступ к бета-версии нейросети Gemini 1.5 Pro для всех пользователей. Доступ к нейросети на данное время предоставляется только в некоторых регионах на ограниченном количестве языков. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин (Jeff Dean).

We’re starting to roll out API support for Gemini 1.5 Pro for developers. We’re excited to see what you build with the 1M token context window!

We’ll be onboarding people to the API slowly at first, and then we’ll ramp it up. In the meantime, developers can try out Gemini 1.5… https://t.co/bvyISON05E

— Jeff Dean (@🏡) (@JeffDean) March 21, 2024