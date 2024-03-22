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22 марта, 2024
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Google открыл доступ к самой мощной нейросети Gemini 1.5 Pro

Gemini 1.5 Pro

Компания Google открыла доступ к бета-версии нейросети Gemini 1.5 Pro для всех пользователей. Доступ к нейросети на данное время предоставляется только в некоторых регионах на ограниченном количестве языков. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин (Jeff Dean).

Языковая модель справляется с широким спектром задач и, по заявлению ее создателей, значительно превосходит по своим возможностям GPT-4. Gemini 1.5 Pro работает со стандартным контекстным окном на 128 000 токенов, хотя, как сообщается, обрабатываемый объем информации можно увеличить до 1 млн. токенов. В рамках одного запроса нейросеть способна обработать до часа видео, 11 часов аудио, кодовые базы с более чем 30 000 строк кода или более 700 000 слов. В ходе исследования Google также успешно протестировала обработку до 10 млн. токенов.

Как утверждает компания, модель Gemini 1.5 Pro не только превзошла GPT-4 в 8,2 раза по размеру «контекстного окна», но и оказалась способна понимать информацию на всем его протяжении. Gemini 1.5 Pro отлично справляется с различными задачами, такими как анализ исторических документов, например, в расшифровке стенограммы миссии «Аполлон-11». Нейросеть способна не только анализировать большие блоки данных, но и быстро находить определенный фрагмент текста внутри них. В тесте Needle In A Haystack (NIAH) нейросеть достигает 99% успеха в обнаружении конкретных фактов в длинных текстах.

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