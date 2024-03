Epic Games Store бесплатно отдает Invincible Presents: Atom Eve и Call of the Wild: The Angler

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Invincible Presents: Atom Eve и Call of the Wild: The Angler. Акция действует до 28 марта 19:00 по бакинскому времени.

Invincible Presents: Atom Eve – это визуальная новелла по мотивам мультсериала и комикса «Неуязвимый». Игра, разработанная Terrible Posture Games и изданная Skybound Games, вышла в 2023 году.

Call of the Wild: The Angler — рыбалка в открытом мире от создателей theHunter: Call of the Wild.



На следующей неделе Epic Games Store раздаст метроидванию Islets.