Microsoft представил ИИ-компьютеры Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 для бизнеса

Корпорация Microsoft на онлайн-мероприятии представила два новых устройства: планшет-трансформер Surface Pro 10 и ноутбук Surface Laptop 6, но только в версиях для бизнеса. Новинки пока что не будут доступны рядовым пользователям. По сравнению с предыдущим поколением, дизайн устройств не изменился.

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ИИ-компьютеры работают на базе новейших процессоров Intel Core Ultra с архитектурой Meteor Lake. По сравнению с прошлыми моделями прирост производительности центрального процессора небольшой, но встроенная графика стала значительно мощнее. За счет наличия у новых чипов мощного нейронного движка NPU Intel AI Boost была значительно увеличена производительность в работе с нейросетями. Кроме того, на клавиатуре устройств появилась выделенная клавиша для быстрого запуска ИИ-помощника Microsoft Copilot.

Оба устройства могут оснащаться процессорами Intel Core Ultra 5 135U или Core Ultra 7 165U, оперативной памятью LPDDR5X объемом от 8 Gb до 64 Gb (впервые в линейке Surface Pro) и SSD-накопителем емкостью от 256 Gb до 1 Tb.

Microsoft Surface Pro 10 получил обновленный дисплей, который стал на 33% ярче и контрастнее. Это 13-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением 2880×1920 пикселей (267 PPI), соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость составляет 600 нит. Дисплей получил антибликовое покрытие, что будет полезно при использовании устройства на солнце или при ярком освещении.

Современный процессор и немного увеличенная емкость аккумулятора позволили улучшить время автономной работы. По словам компании, автономность Surface Pro 10 под «типичной нагрузкой» составит 19 часов (у Surface Pro 9 — 15,5 часов).

Планшет оснащен обновленной веб-камерой с разрешением 1440p (у прошлой модели 1080p) и углом обзора 114°. Камера поддерживает эффекты Windows Studio на базе искусственного интеллекта. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Windows Hello, 2x USB-C с Thunderbolt 4 и Surface Connect. Габариты составляют 287 мм x 208,6 мм x 9,3 мм, вес – 880 гр. Доступные цвета корпуса: Platinum и Black.

Microsoft Surface Laptop 6 доступен в двух вариантах экрана — 13,5 и 15 дюймов. Ноутбук также получил обновленный дисплей с антибликовым покрытием и новой технологией адаптивной цветопередачи, призванной сохранять точность цветов при изменении внешней среды. 13,5 дюймовая версия оснащена IPS-экраном с разрешением 2256×1502 (201 PPI) пикселей, соотношением сторон 3:2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. 15 дюймовая: IPS, 2496×1664 (201 PPI), 3:2 и Corning Gorilla Glass 5.

Автономность составляет примерно 19 часов, что немногим больше 17–18 часов у Surface Laptop 5. Веб-камера разрешением 1080p (в прошлом поколении было 720p) с поддержкой эффектов Windows Studio на базе ИИ. Ноутбук получил поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и Windows Hello. Набор портов в 13,5-дюмовой модели — один USB-C и один USB-A, габариты и вес: 308 мм x 223 мм x 16,7 мм, 1,39 кг. В 15-дюймовой версии – два USB-C и один USB-A, габариты и вес: 340 мм x 244 мм x 16,9 мм, 1,67 кг. Цвета корпуса: Platinum и Black.

Для США подготовлена специальная версия Surface Laptop 6 с интегрированным считывателем смарт-карт. Оба устройства уже доступны для заказа в Microsoft Store и партнерских магазинах по цене от $1199. Покупатели смогут получить их после 9 апреля 2024 года. Ожидается, что потребительские версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут представлены в мае, а в продажу поступят в июне. Они будут оснащаться новейшим ARM-процессором Qualcomm Snapdragon X Elite.