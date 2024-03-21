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22 марта, 2024
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Horizon Forbidden West вышла на ПК

Horizon Forbidden West

Состоялся релиз Horizon Forbidden West на ПК. Игра доступна в Steam и Epic Games Store. Компания Sony отметила выпуск трейлером, который демонстрирует возможности ПК-версии проекта. На ПК вышло издание Horizon Forbidden West Complete Edition, в которое помимо основной игры входит дополнение «Пылающие берега» и эксклюзивные бонусы для игроков.

Horizon Forbidden West – это сиквел Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на PlayStation и в 2020 году на ПК. Главная героиня Элой отправляется на Запретный Запад, чтобы попытаться спасти мир, который находится на грани гибели.

В игре геймплей выстроен вокруг исследования окружающего мира, сражений и решения головоломок. Элой оснащена арсеналом оружия и инструментов для борьбы с врагами и масштабными машинами, а также для пересечения труднопроходимых местностей. Улучшенные возможности для вертикального передвижения и плавания под водой призваны внести разнообразие в игровой процесс.

За качество переноса игры на ПК отвечала студия Nixxes Software

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