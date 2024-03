Илон Маск анонсировал новый мозговой имплант Neuralink Blindsight, который вернет людям зрение

Владелец Neuralink Илон Маск (Elon Musk) анонсировал новый продукт компании под названием Blindsight (Слепое зрение). Новый мозговой имплант предназначен для восстановления зрения.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024