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22 марта, 2024
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Илон Маск анонсировал новый мозговой имплант Neuralink Blindsight, который вернет людям зрение

Neuralink Blindsight

Владелец Neuralink Илон Маск (Elon Musk) анонсировал новый продукт компании под названием Blindsight (Слепое зрение). Новый мозговой имплант предназначен для восстановления зрения.

«Первое применение, к которому мы собираемся стремиться — это восстановление зрения, и даже если у кого-то никогда не было зрения, как если бы он родился слепым, мы верим, что все равно можем восстановить зрение с помощью Neuralink. Зрительная часть коры все еще существует. Даже если они никогда раньше не видели, мы уверены, что они смогут увидеть», — заявил Маск на Neuralink Show & Tell еще в 2022 году.

По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах. Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение. Кроме того, ни одна обезьяна не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink

Вчера, 21 марта, компания Neuralink провела небольшую видеотрансляцию с пациентом, которому вживила мозговой имплант. В ролике, Ноланд Арбо, 29-летний мужчина, который уже восемь лет парализован ниже плеч после несчастного случая при дайвинге, играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры на доске «силой мысли». Теперь, после такой успеха, исполнение обещаний Маска кажется делом недалекого будущего и это может быть новая научно-техническая революция.

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