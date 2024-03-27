Лучшие фотопринтеры 2024 года

Сегодня большинство людей просматривает свои фотографии на смартфонах или мониторах, но иногда встречается снимок, который выглядит настолько хорошо, чтобы его можно было вставить в рамку и повесить на стену. Именно здесь на помощь приходят фотопринтеры. Большинство лучших принтеров для фотографий отлично справляется со своей работой, но если вы хотите чтобы ваши снимки действительно сияли, то вам понадобится исключительное устройство. В общем, чем больше вы готовы потратить значительную сумму на покупку фотопринтера, тем больше и лучшего качества чернила вам понадобится. Вы также сможете печатать и на специализированных носителях. Ищите ли вы портативный принтер для печати снимков с телефона, крупномасштабного монстра, который обеспечит работу, подходящую для выставки, или просто принтер, который лучше остальных справится с печатью фотографий, вам следует прочитать нашу статью.

1. Canon Pixma PRO-200

Лучший принтер для качественной фотопечати во всех отношениях

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A3+.

Разрешение печати: 4800×2400 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 14,4 кг.

Плюсы:

невероятное фотографическое качество,

печать до А3+,

панорамные отпечатки до 990 см.

Минусы:

относительно маленький картридж.

Этот принтер не зря занимает первое место в нашем списке. Хотите отличное качество фотографий без необходимости платить огромную сумму? Canon Pixma PRO-200 обеспечивает идеальный баланс. Это принтер, работающий с 8 чернилами Chroma Life 100+, обеспечивает невероятно точную цветопередачу и четкость. Он печатает на бумаге любого размера до A3+ и даже может делать панорамные отпечатки длиной до 990 см. Конечно, есть более быстрые принтеры, но если вы никуда не торопитесь, то будете вознаграждены потрясающими отпечатками на глянцевой, матовой или художественной бумаге.

2. Epson Expression Photo XP-970

Лучший принтер Epson для печати фотографий

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A3.

Разрешение печати: 5760×1440 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB, беспроводное.

Вес: 8,7 кг.

Плюсы:

встроенный сканер,

впечатляющие распечатки формата А3,

сенсорный интерфейс.

Минусы:

не лучшая цветовая гамма.

Хороший универсальный фотопринтер Epson — Expression Photo XP-970. Он достаточно компактен, но при этом обладает множеством функций, включая сканер формата A4 и возможность печати формата A3. Хоть печать на нем не особенно быстрая, качество изображения оправдывает ожидание. В этом принтере используются 6 картриджей с чернилами Claria Photo HD, которые дадут вам насыщенные цвета и четкий контраст. В Epson обещают, что ваши отпечатки могут храниться в фотоальбоме до 300 лет, хотя цветовой диапазон может показаться вам немного недостаточным по сравнению с некоторыми моделями Canon в нашем обзоре. Он может получать изображения через USB, по Wi-Fi или через слот для карты памяти, а встроенный сенсорный экран и мобильное приложение помогут вам в работе.

3. Canon SELPHY CP1300 Compact

Лучший принтер для печати фотографий с вашего iPhone

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: 6×4”.

Разрешение печати: 300 x 300 точек на дюйм.

Возможности подключения: беспроводное.

Вес: 860 гр.

Плюсы:

система картриджей с чернилами и бумагой,

красивые отпечатки размером с открытку.

Минусы:

не очень портативный,

аккумулятор в комплект не входит.

Когда вы печатаете фотографии со своего iPhone, то не обязательно делать их большими. То, что хорошо выглядит на экране вашего телефона, может выглядеть не так хорошо в формате А4. Поэтому, если вы хотите распечатать некоторые из ваших любимых фотографий из вашего фотоальбома на смартфоне, то попробуйте этот компактный сублимационный принтер, который обеспечивает превосходные, четкие отпечатки размером с открытку. В нем используется система картриджей Canon с чернилами и бумагой, поэтому он прост в использовании. Также вы можете подключиться к нему через USB или по Wi-Fi. Несмотря на то, что этот принтер небольшой, он не очень портативен. Однако, благодаря аккумуляторному блоку вы можете взять его с собой на вечеринку, чтобы не ждать, пока вы вернетесь домой, печатая фотографии сразу на месте.

4. Epson EcoTank ET-7750

Лучший фотопринтер для больших тиражей

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A3.

Разрешение печати: 4800×1200 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 10,5 кг.

Плюсы:

огромная емкость для чернил,

высочайшее качество печати,

отлично подходит для массовой печати.

Минусы:

дорогая покупка.

Для профессиональных фотографов, реализующих много крупномасштабных печатных проектов, Epson EcoTank ET-7750 станет идеальным выбором. Да, он стоит дорого, но в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. В нем используются чернильницы большой емкости, а не картриджи. Здесь достаточно чернил для печати до 3400 фотографий, а когда вам наконец понадобится заправка, вы просто покупаете бутылки с чернилами вместо того, чтобы платить дополнительно за картриджи. В Epson EcoTank ET-7750 используются красители CMYK с дополнительным черным цветом, что обеспечивает глубину изображения на форматах до A3.

5. Polaroid Mint Pocket Printer

Лучший доступный портативный фотопринтер

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: 2×3”.

Разрешение печати: не указано.

Возможности подключения: Bluetooth.

Вес: 204 гр.

Плюсы:

низкая цена и эксплуатационные расходы,

5 вариантов цвета,

параметры предварительной печати.

Минусы:

требует регулярной подзарядки.

Если вы хотите бросить современный взгляд на классический дух Polaroid, то присмотритесь к карманному фотопринтеру Polaroid Mint. Polaroid Mint может стать вашим лучшим партнером в путешествиях. Это изящная маленькая модель, в которой используется бумага Zink, уже пропитанная цветными чернилами, поэтому вам не нужно беспокоиться о чернильных картриджах. Он идеально подходит для печати снимков со смартфона или из Instagram. Принтер позволяет распечатывать очаровательные маленькие отпечатки размером 2×3” на бумаге с защитным полимерным покрытием, которое является водостойким и не выцветает. Принтер подключается к вашему смартфону по Bluetooth и доступен в пяти цветовых вариантах.

6. Canon PIXMA TS6350

Лучший принтер для сканирования фотографий

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A4.

Разрешение печати: 4800×1200 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB, Bluetooth, беспроводное.

Вес: 6,3 кг.

Плюсы:

встроенный сканер,

быстрая печать,

хороший универсал.

Минусы:

ограниченное количество чернил для фотографий.

Фотопринтер — это нечто большее, чем просто распечатка изображений с телефона или зеркальной камеры. Если у вас есть коллекция напечатанных фотографий из прошлого, которые вы хотели бы сохранить в цифровом формате, то вам необходим сканер. Хотя в нашем обзоре есть несколько моделей со встроенными сканерами, этот фотопринтер Canon — явный фаворит с точки зрения цены, качества и универсальности. Canon PIXMA TS6350 — это принтер «все в одном» с 5 чернилами, который печатает фотографии отличного качества с приличной скоростью, а благодаря сканеру он также идеально подходит для оцифровки содержимого ваших старых фотоальбомов.

7. Epson SureColor SC-P5000

Лучший принтер для фотографов

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A2.

Разрешение печати: 2880×1440 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB.

Вес: 52 кг.

Плюсы:

10 чернил,

печать до А2.

Минусы:

большой и очень тяжелый.

Это мощный принтер, способный справиться практически с любым заданием на печать, которое вы только можете себе представить. Он печатает в формате A2 на любой бумаге — от стандартной бумаги до картона для плакатов, а благодаря 10 чернилам и внутреннему датчику калибровки цвета этот принтер обеспечивает потрясающее качество печати. Он способен воспроизводить 99% цветов со сплошным покрытием Pantone. Один взгляд на цену скажет вам, что это машина не для распечатки ваших любимых снимков со смартфона, но если вам регулярно нужны крупномасштабные изображения высочайшего качества, то она должна окупиться довольно быстро.

8. Fujifilm instax Mini LiPlay

Лучший принтер для мгновенных фотографий

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: 2,1х3,4”.

Разрешение печати: 318 точек на дюйм.

Возможности подключения: Bluetooth.

Вес: 255 гр.

Плюсы:

встроенная камера,

хранилище на 45 фотографий,

используется пленка Instax Mini.

Минусы:

не самая лучшая камера.

Благодаря комбинации цифровой камеры и портативного принтера FujiFilm instax Mini iPlay позволяет печатать фотографии без участия смартфона. Подобно фотоаппарату Polaroid, он печатает на собственной пленке, но вы можете выбирать снимки для распечатки, просматривая их на LCD-экране этого устройства. Камера довольно легкая с 4,9 Мр сенсором и 28 мм объективом с максимальной диафрагмой f/2. Это устройство не для профессиональных фотографов, а скорее забавная мгновенная камера, которую можно брать с собой в дорогу. И в этом плане к ней трудно придраться.

9. Canon imagePROGRAF PRO-1000

Лучший принтер для печати больших фотографий

Технические характеристики:

Максимальный формат печати: A2.

Разрешение печати: 2400×1200 точек на дюйм.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 32,3 кг.

Плюсы:

12 индивидуально заменяемых чернил,

потрясающее качество печати,

печать панорам формата A2 и длиной 1,2 м.

Минусы:

большой и тяжелый.

Вам нужно добиться чего-то действительно большого? Как и Epson SureColor SC-P5000, представленный выше, Canon imagePROGRAF PRO-1000 обеспечивает возможность печати в формате до А2, а также может быть использован для панорамной печати длиной до 1,2 м. В нем используются 12 пигментных картриджей Lucia Pro, которые можно заменять по отдельности. Качество печати просто ошеломляющее, особенно при работе с матовой или художественной бумагой. Цветопередача невероятно точная, а когда вы печатаете на глянцевой бумаге, принтер применяет оптимизатор цветности, чтобы придать вашим отпечаткам гладкое верхнее покрытие, которое сводит к минимуму бронзирование и разницу в глянце.