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27 марта, 2024
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В PlayStation Store началась большая ежегодная «Весенняя распродажа»

PlayStation Store

В магазине PlayStation Store стартовала большая ежегодная «Весенняя распродажа», которая продлится до 24 апреля (некоторые предложения заканчиваются 10 апреля).

В рамках акции по сниженным ценам предлагаются около 2000 игр и дополнений. Например, со скидкой можно купить Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare 3 Cross-Gen Edition, NBA 2K24 Black Mamba Edition, Star Wars Jedi: Survivor, Banishers: Ghosts of New Eden, UFC 5, Persona 3 Reload, Assassin’s Creed Mirage и многие другие.

Список игр, доступных на распродаже, можно посмотреть пройдя по ссылке.

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