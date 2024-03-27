В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative — глобальном инновационном конкурсе для финтех-стартапов

В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative (VEI) 2024, глобальной программе открытых инноваций и конкурсе, в рамках которого стартапы представляют свои решения для решения задач будущего в сфере платежей и коммерции.

Помимо финансовой поддержки, победителям VEI предоставляется доступ к широкой сети партнеров Visa в банковском, торговом, венчурном и государственном секторах. Победители также получат признание от одного из самых надежных и ценных брендов мира.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 марта по 6 мая. Отобранные участники попадут на следующий этап конкурса в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), который пройдет в виртуальном формате 17 июля. Стартап, победивший на региональном этапе, примет участие в глобальном финале, соревнуясь с победителями европейского, азиатско-тихоокеанского, латиноамериканского и североамериканского отборов на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско (США) 29 октября 2024 года.

«Инициатива Visa Everywhere Initiative — это мощная платформа, позволяющая финтех-компаниям и предпринимателям продемонстрировать наиболее новаторские и эффективные решения, отвечающие на вызовы будущего в сфере платежей и коммерции, — прокомментировала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Украине и Грузии. — Финтех-компании могут потенциально предложить рынкам, на которых работают, множество социальных преимуществ, особенно когда речь идет о предоставлении финансовых услуг тем, кто традиционно имел к ним ограниченный доступ. В Visa мы верим, что доступ к цифровой экономике способствует справедливому и инклюзивному росту, и VEI — это важный инструмент поддержки финтех-компаний, помогающий им делать небольшие, но значительные шаги для достижения успеха».

Программа Visa Everywhere Initiative впервые была запущена в США в 2015 году и быстро вышла на глобальный уровень. На сегодняшний день в конкурсе приняли участие около 15 000 стартапов, которые получили финансирование на общую сумму более 48 миллиардов долларов США. Нигерийская компания Drugstock, победитель VEI 2023, получила главный грант VEI Global в размере $50 000, а также приз зрительских симпатий в размере $10 000.

Какие проекты ищет Visa

Мы ищем продукты, которые предлагают инновационные платежные и торговые решения для потребителей и компаний. В приоритете финтех-стартапы, использующие следующие технологии:

Развивающиеся технологии

Искусственный интеллект

Big Data/Open Banking

Облачные вычисления (cloud computing)

Цифровая идентификация и биометрия

Кибербезопасность и конфиденциальность

Предупреждение мошенничества и управление рисками

Альтернативные финансы

Альтернативное кредитование

Программы лояльности будущего

Движение денег

Денежные переводы

P2P и трансферные переводы

Трансграничные платежи

B2C (выплаты)

Оркестрация платежей (payments orchestration) B2B

Инструменты предоставления услуг (коммерция и банкинг)

Маркетплейсы и электронная коммерция

Встроенные финансы

Core Banking и инструменты предоставления банковских услуг

Финтех-агрегаторы

Прием цифровых платежей

Банкинг как услуга (BaaS)

Необанки и посредники

Необанки/цифровые банки

Мобильные операторы

Цифровые посредники (Digital Brokerages)

Цифровые кошельки

Кредитование

Коммерческое кредитование

BNPL

Потребительское кредитование

Поставщики капитала

Социальные сети, создатели контента и игры

Платформы и услуги для создателей контента

NFT-маркетплейсы

Коллекционные предметы

Игровые кошельки и токенизация

Внутриигровые платежи и транзакции

Инструменты гиг-экономики

Другие категории 2024 года

Устойчивые финансовые технологии

Управление рисками

Гранты

На региональном этапе конкурса будут вручены следующие денежные гранты:

VEI CEMEA Regionals, первое место: 20 000 долларов США.

VEI CEMEA Regionals, приз зрительских симпатий: 10 000 долларов США.

Конечный срок приема заявок на участие в Visa Everywhere Initiative в регионе — 6 мая. Дополнительную информацию о VEI можно получить по ссылке.