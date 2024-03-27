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27 марта, 2024
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В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative — глобальном инновационном конкурсе для финтех-стартапов

В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative (VEI) 2024, глобальной программе открытых инноваций и конкурсе, в рамках которого стартапы представляют свои решения для решения задач будущего в сфере платежей и коммерции.

Помимо финансовой поддержки, победителям VEI предоставляется доступ к широкой сети партнеров Visa в банковском, торговом, венчурном и государственном секторах. Победители также получат признание от одного из самых надежных и ценных брендов мира.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 марта по 6 мая. Отобранные участники попадут на следующий этап конкурса в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), который пройдет в виртуальном формате 17 июля. Стартап, победивший на региональном этапе, примет участие в глобальном финале, соревнуясь с победителями европейского, азиатско-тихоокеанского, латиноамериканского и североамериканского отборов на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско (США) 29 октября 2024 года.

«Инициатива Visa Everywhere Initiative — это мощная платформа, позволяющая финтех-компаниям и предпринимателям продемонстрировать наиболее новаторские и эффективные решения, отвечающие на вызовы будущего в сфере платежей и коммерции, — прокомментировала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Украине и Грузии. — Финтех-компании могут потенциально предложить рынкам, на которых работают, множество социальных преимуществ, особенно когда речь идет о предоставлении финансовых услуг тем, кто традиционно имел к ним ограниченный доступ. В Visa мы верим, что доступ к цифровой экономике способствует справедливому и инклюзивному росту, и VEI — это важный инструмент поддержки финтех-компаний, помогающий им делать небольшие, но значительные шаги для достижения успеха».

Программа Visa Everywhere Initiative впервые была запущена в США в 2015 году и быстро вышла на глобальный уровень. На сегодняшний день в конкурсе приняли участие около 15 000 стартапов, которые получили финансирование на общую сумму более 48 миллиардов долларов США. Нигерийская компания Drugstock, победитель VEI 2023, получила главный грант VEI Global в размере $50 000, а также приз зрительских симпатий в размере $10 000.

Какие проекты ищет Visa

Мы ищем продукты, которые предлагают инновационные платежные и торговые решения для потребителей и компаний. В приоритете финтех-стартапы, использующие следующие технологии:

Развивающиеся технологии

  • Искусственный интеллект
  • Big Data/Open Banking
  • Облачные вычисления (cloud computing)
  • Цифровая идентификация и биометрия
  • Кибербезопасность и конфиденциальность
  • Предупреждение мошенничества и управление рисками
  • Альтернативные финансы
  • Альтернативное кредитование
  • Программы лояльности будущего

Движение денег

  • Денежные переводы
  • P2P и трансферные переводы
  • Трансграничные платежи
  • B2C (выплаты)
  • Оркестрация платежей (payments orchestration) B2B

Инструменты предоставления услуг (коммерция и банкинг)

  • Маркетплейсы и электронная коммерция
  • Встроенные финансы
  • Core Banking и инструменты предоставления банковских услуг
  • Финтех-агрегаторы
  • Прием цифровых платежей
  • Банкинг как услуга (BaaS)

Необанки и посредники

  • Необанки/цифровые банки
  • Мобильные операторы
  • Цифровые посредники (Digital Brokerages)
  • Цифровые кошельки

Кредитование

  • Коммерческое кредитование
  • BNPL
  • Потребительское кредитование
  • Поставщики капитала

Социальные сети, создатели контента и игры

  • Платформы и услуги для создателей контента
  • NFT-маркетплейсы
  • Коллекционные предметы
  • Игровые кошельки и токенизация
  • Внутриигровые платежи и транзакции
  • Инструменты гиг-экономики

Другие категории 2024 года

  • Устойчивые финансовые технологии
  • Управление рисками

Гранты

На региональном этапе конкурса будут вручены следующие денежные гранты:

  • VEI CEMEA Regionals, первое место: 20 000 долларов США.
  • VEI CEMEA Regionals, приз зрительских симпатий: 10 000 долларов США.

Конечный срок приема заявок на участие в Visa Everywhere Initiative в регионе — 6 мая. Дополнительную информацию о VEI можно получить по ссылке.

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