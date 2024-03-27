В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative — глобальном инновационном конкурсе для финтех-стартапов

В Азербайджане открыт прием заявок на участие в Visa Everywhere Initiative (VEI) 2024, глобальной программе открытых инноваций и конкурсе, в рамках которого стартапы представляют свои решения для решения задач будущего в сфере платежей и коммерции.
Помимо финансовой поддержки, победителям VEI предоставляется доступ к широкой сети партнеров Visa в банковском, торговом, венчурном и государственном секторах. Победители также получат признание от одного из самых надежных и ценных брендов мира.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 марта по 6 мая. Отобранные участники попадут на следующий этап конкурса в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), который пройдет в виртуальном формате 17 июля. Стартап, победивший на региональном этапе, примет участие в глобальном финале, соревнуясь с победителями европейского, азиатско-тихоокеанского, латиноамериканского и североамериканского отборов на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско (США) 29 октября 2024 года.
«Инициатива Visa Everywhere Initiative — это мощная платформа, позволяющая финтех-компаниям и предпринимателям продемонстрировать наиболее новаторские и эффективные решения, отвечающие на вызовы будущего в сфере платежей и коммерции, — прокомментировала Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Украине и Грузии. — Финтех-компании могут потенциально предложить рынкам, на которых работают, множество социальных преимуществ, особенно когда речь идет о предоставлении финансовых услуг тем, кто традиционно имел к ним ограниченный доступ. В Visa мы верим, что доступ к цифровой экономике способствует справедливому и инклюзивному росту, и VEI — это важный инструмент поддержки финтех-компаний, помогающий им делать небольшие, но значительные шаги для достижения успеха».
Программа Visa Everywhere Initiative впервые была запущена в США в 2015 году и быстро вышла на глобальный уровень. На сегодняшний день в конкурсе приняли участие около 15 000 стартапов, которые получили финансирование на общую сумму более 48 миллиардов долларов США. Нигерийская компания Drugstock, победитель VEI 2023, получила главный грант VEI Global в размере $50 000, а также приз зрительских симпатий в размере $10 000.
Какие проекты ищет Visa
Мы ищем продукты, которые предлагают инновационные платежные и торговые решения для потребителей и компаний. В приоритете финтех-стартапы, использующие следующие технологии:
Развивающиеся технологии
- Искусственный интеллект
- Big Data/Open Banking
- Облачные вычисления (cloud computing)
- Цифровая идентификация и биометрия
- Кибербезопасность и конфиденциальность
- Предупреждение мошенничества и управление рисками
- Альтернативные финансы
- Альтернативное кредитование
- Программы лояльности будущего
Движение денег
- Денежные переводы
- P2P и трансферные переводы
- Трансграничные платежи
- B2C (выплаты)
- Оркестрация платежей (payments orchestration) B2B
Инструменты предоставления услуг (коммерция и банкинг)
- Маркетплейсы и электронная коммерция
- Встроенные финансы
- Core Banking и инструменты предоставления банковских услуг
- Финтех-агрегаторы
- Прием цифровых платежей
- Банкинг как услуга (BaaS)
Необанки и посредники
- Необанки/цифровые банки
- Мобильные операторы
- Цифровые посредники (Digital Brokerages)
- Цифровые кошельки
Кредитование
- Коммерческое кредитование
- BNPL
- Потребительское кредитование
- Поставщики капитала
Социальные сети, создатели контента и игры
- Платформы и услуги для создателей контента
- NFT-маркетплейсы
- Коллекционные предметы
- Игровые кошельки и токенизация
- Внутриигровые платежи и транзакции
- Инструменты гиг-экономики
Другие категории 2024 года
- Устойчивые финансовые технологии
- Управление рисками
Гранты
На региональном этапе конкурса будут вручены следующие денежные гранты:
- VEI CEMEA Regionals, первое место: 20 000 долларов США.
- VEI CEMEA Regionals, приз зрительских симпатий: 10 000 долларов США.
Конечный срок приема заявок на участие в Visa Everywhere Initiative в регионе — 6 мая. Дополнительную информацию о VEI можно получить по ссылке.