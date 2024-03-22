Huawei стала мировым лидером по количеству патентов за 2023 год

Китайская компания Huawei Technologies в 2023 году оформила больше всего патентов, несмотря на многочисленные введенные против нее санкции. Рейтинг опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Huawei подала 6494 заявки через систему Договора о патентной кооперации (PCT).

На второй позиции рейтинга — южнокорейская Samsung Electronics с 3924 заявками, на третьем — американская Qualcomm с 3410 заявками. В пятерку лидеров также вошли японская Mitsubishi Electric и китайская BOE Technology, которые подали 2152 и 1988 заявок соответственно.

В 2022 году первая тройка выглядела так же, четвертая позиция тоже не поменялась, а на пятую и шестую в 2023 году поднялись BOE и LG. Некоторые компании потеряли свои позиции. В этом году Microsoft опустилась на две строчки до 18-го места, а Apple — на три до 29-го места. Google смог подняться на три позиции и занять 23-е место.

Эксперты отмечают, что в Топ-50 по количеству патентов доминируют технологические компании, выпускающие различное оборудование, устройства и компоненты для них, а также разрабатывающие софт или специализирующиеся на телекоммуникациях.

Всего в мире в 2023 году было оформлено 272 600 патентных заявок, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Мировым лидером среди стран остается Китай. За год местные компании направили 69610 заявок. Дальше идут США (55678), Япония (48879), Южная Корея (22288) и Германия (16916). Специалисты отмечают существенный рост патентных заявок компаний из Индии и Турции.