HP запустил сервис подписки на печать All-In Plan

В январе этого года глава HP Энрике Лоррес (Enrique Lorres) заявил, что компания хочет создать сервис подписки на печать для своих принтеров. Теперь производитель запустил программу All-In Plan, которая за определенную плату позволяет пользователям распечатывать определенное количество страниц в месяц.

У подписки есть три тарифа: HP Envy (месячная плата от $6,99), HP Envy Inspire (от $8,99) и HP OfficeJet Pro (от $12,99). Называются они фактически по названию линеек принтеров, которые пользователь получает в рамках подписки. За фиксированную ежемесячную плату пользователь получает в свое распоряжение печатающее устройство. Это всегда МФУ с функцией двухсторонней цветной печати. Каждые два года HP обязуется менять устройство на новую модель. Печатающее устройство не принадлежит пользователю, но обслуживание и чернила для него полностью бесплатны. Если принтер выйдет из строя, то компания также будет готова на следующий день предоставить замену.

Но дело в том, что в рамках подписки пользователь не может печатать столько, сколько ему необходимо. Для каждого тарифа есть подклассы: Light, Occasional, Moderate, Frequent (отсутствует для базового МФУ) и Business (есть только для старшей модели). Эти подклассы указывают на то, сколько страниц пользователь может напечатать в месяц.

Стоимость тарифа HP Envy начинается с $6,99 в месяц. За эту сумму пользователю будет разрешено печать всего до 20 страниц в месяц. При оплате $8,99 в рамках того же тарифного плана лимит печати в месяц повысится до 50 страниц, а при оплате $10,99 — до 100 страниц. При выборе тарифа HP Envy Inspire базовая месячная оплата составляет $8,99 за 20 печатных страниц, $10,99 за 50 страниц, $12,99 за 100 страниц или $18,99 за 300 страниц. Для владельцев небольших бизнесов предлагается тариф за $22,99 в месяц и 300 печатных страниц, а также за $35,99, где можно печатать 700 страниц в месяц.

Разумеется, есть возможность превысить указанный лимит, но за это HP будет брать доплату. За каждые дополнительные 10–15 печатных страниц сверх тарифного плана будет взиматься по $1. Поэтому выгоднее не выходить за лимит, а оформить более дорогой тариф сразу. В течение первых 30 дней действует бесплатный пробный период. После первого месяца подписки пользователь уже не сможет просто так отказаться от дальнейшего пользования сервисом. За отказ от продления подписки полагается неустойка в размере от $60 до $270.