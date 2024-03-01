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1 марта, 2024
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Еще один специалист Azercell стал победителем конкурса по кибербезопасности

Azercell

Сотрудник лидирующего мобильного оператора Джавид Джаббарлы стал победителем национального конкурса «Skills Azerbaijan».

Джавид Джаббарлы, сотрудник отдела безопасности Azercell, стал первым в индивидуальном зачете в направлении «Red Team» в национальном конкурсе «Skills Azerbaijan» среди молодежи в возрасте от 17 до 24 лет в области кибербезопасности (включая защиту от кибератак, киберзащиту и киберинжиниринг). Команда, которую он представлял, также выиграла национальный чемпионат, набрав максимальное количество очков.

Успешные участники, показавшие самые высокие результаты в общем зачете, вошли в состав национальной сборной «WorldSkills Azerbaijan» и получили возможность принять участие в состязаниях «WorldSkills Lyon 2024» с представителями более 80 стран мира. Команды пройдут подготовку к этому международному соревнованию в Центре кибербезопасности Азербайджана, действующем при Агентстве инноваций и цифрового развития.

Для участия в национальном конкурсе «Skills Azerbaijan» подали заявки 250 кандидатов и лишь 24 из них получили право на участие в финальном этапе.

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