BMW показал концептуальный электрокроссовер Vision Neue Klasse X

Компания BMW показала концепт электрического кроссовера Vision Neue Klasse X, старт продаж которого намечен на 2025 год. Грядущее электрическое семейство Neue Klasse дополнит перспективный электрический седан Vision Neue Klasse, прототип которого был показан осенью 2023 года. Всего на платформе Neue Klasse планируется выпустить шесть моделей.

BMW Vision Neue Klasse X демонстрирует совершенно новый подход компании к дизайну, компоновке и в целом к автомобилю. «Neue Klasse — это гораздо больше, чем просто автомобиль или конкретная концепция. Это переосмысление бренда BMW и в то же время — это будет больше BMW, чем когда-либо», — сказал председатель правления BMW Оливер Ципсе.

По габаритам внедорожник напоминает BMW iX, длина составит примерно 4,7 м. Заявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления у новой модели будет снижен примерно на 20%.

Главная особенность передней части — вертикально расположенные светодиодные блоки. По заявлениям представителей BMW, они «предлагают свежую интерпретацию фирменного светового знака BMW». Светодиодные фары и фонари содержат секции, напечатанные на 3D-принтере, они меняют интенсивность освещения и используют зеркальный эффект для создания ощущения глубины. Спереди по центру расположена решетка радиатора с трехмерным эффектом, с выровненными по вертикали контурами и подсветкой, которая загорается при приближении водителя.

Vision Neue Klasse X будет поддерживать зарядные станции на 350 кВт. Запас хода на 300 км будет пополняться всего за 10 минут. Автономность на полном заряде аккумуляторов должна составить 600 км.

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Синхронные электродвигатели новой конструкции станут более эффективными благодаря новым обмоткам, улучшенному охлаждению и переработанному статору. Мощность силовой установки будет около 1 МВт (примерно 1340 л.с.), при этом шасси будет не просто управляемым — каждое колесо будет управляться в отдельности.

Интерьер наполняется естественным светом благодаря панорамной крыше и большим окнам. Салон очень просторный за счет сэкономленного места из-за отсутствия традиционных силовых агрегатов. Часть элементов салона выполнена из текстиля. Приборная панель выполнена в минималистичном стиле со скошенным рулем и всего одним экраном необычной формы. Также есть узкий дисплей BMW Panoramic Vision, который расположился на нижней части лобового стекла.

Серийное производство BMW Vision Neue Klasse X начнется в 2025 году на новом заводе BMW в Венгрии, а в 2026 году он встанет на конвейер в Мюнхене и будет собираться на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне. Технические характеристики, также, как и предварительные цены, пока не названы.