Honor MagicBook Pro 16/Pro 16 Hunter: Intel Core Ultra и «небинарный» объем RAM

Компания Honor, кроме ноутбуков MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе AMD Ryzen 7 8845HS, также представила более продвинутые MagicBook Pro 16/Pro 16 Hunter на Intel Core Ultra.

Технически MagicBook Pro 16 и MagicBook Pro 16 Hunter отличаются только наличием дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 в игровой модели.

В обоих ноутбуках установлен 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 3072:1920 пикселей, кадровой частотой 165 Hz, пиковой яркостью 500 нит и временем отклика 3 мс. Панель охватывает 100% цветового диапазона DCI-P3 и предлагает высокую точность цветопередачи с показателем ΔЕ<0,5.

Впервые в одной из конфигураций используется нестандартный (небинарный) объем оперативной памяти 24 Gb. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 75 Вт, обеспечивающий до 12 часов автономной работы в смешанном режиме. В комплект входит зарядное устройство мощностью 200 Вт, благодаря которому за 30 минут уровень батареи достигает 71%.

Из разъемов предусмотрены USB3.2 Gen2 со скоростью 10 Гбит/с, USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. В кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев. Звук обеспечивает акустическая система из шести динамиков. Оба ноутбука весят 1,79 кг при толщине металлического корпуса в 17,9 мм.

Цены на Honor MagicBook Pro 16/Pro 16 Hunter: