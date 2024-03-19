Dell Technologies и NVIDIA представили систему для оптимизации решений на базе искусственного интеллекта в компаниях

Компании Dell Technologies и NVIDIA совместно разработали систему для оптимизации решений на базе искусственного интеллекта в организациях. Новая система получила название AI Factory и способна помочь организациям ускорить интеграцию своих данных, инструментов искусственного интеллекта и локальной инфраструктуры, чтобы максимизировать свои инвестиции в генеративный искусственный интеллект (GenAI).

«Наши корпоративные клиенты ищут простой способ внедрения решений искусственного интеллекта — именно это предлагают Dell Technologies и NVIDIA, — отметил основатель и генеральный директор Dell Technologies Майкл Делл. — Благодаря нашим совместным усилиям организации могут легко интегрировать данные со своими собственными вариантами использования и оптимизировать разработку индивидуальных моделей GenAI».

Компании заявляют, что эта система не имеет аналогов и объединяет как ноутбуки и компьютеры, так и системы хранения данных и сетевые устройства. AI Factory можно будет развернуть по всей корпоративной сети. Разработчики сервиса обещают гибкую оплату по результатам работы, а также помощь в ускорении интеграции данных, локальной инфраструктуры и инструментов искусственного интеллекта.