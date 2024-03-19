spot_img
19 марта, 2024
ДомойТехнологииНоутбукиHonor представил ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Ryzen...

Honor представил ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Ryzen 7 8845HS

Honor MagicBook

На презентации в Китае были представлены новые компактные ноутбуки Honor Magicbook X14 Plus и Magicbook X16 Plus 2024 модельного года. В обеих моделях используется 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS с частотой до 5,1 GHz со встроенной графикой Radeon 780M.

В 14-дюймовой модели установлена панель с разрешением 2,8К, а в 16-дюймовой используется матрица с разрешением 2,5К.

Magicbook X14 Plus получил аккумулятор емкостью 60 Вт·ч, а Magicbook X16 Plus — 75 Вт ч. Заявленная автономность в обоих случаях — до 12 часов. Младшая модель весит 1,34 кг при толщине корпуса 15,9 мм, а старшая — 1,79 кг при 17,9 мм. Каждый ноутбук имеет пару портов USB-C (один из них USB 4), пару USB-А 3.2 Gen1 и HDMI 1.4.

Цены:

  • Honor Magicbook X14 Plus: 16/512 Gb — $655, 32 Gb/1 Tb — $735;
  • Honor Notebook X16 Plus: 16/512 Gb — $680, 32 Gb/1 Tb — $750.
Предыдущая статья
Представлен фитнес-браслет Honor Band 9 с автономностью до 14 дней
Следующая статья
Google стал требовать помечать ролики на YouTube, созданные с использованием нейросетей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,059ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»