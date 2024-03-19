Honor представил ноутбуки MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Ryzen 7 8845HS

На презентации в Китае были представлены новые компактные ноутбуки Honor Magicbook X14 Plus и Magicbook X16 Plus 2024 модельного года. В обеих моделях используется 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS с частотой до 5,1 GHz со встроенной графикой Radeon 780M.

В 14-дюймовой модели установлена панель с разрешением 2,8К, а в 16-дюймовой используется матрица с разрешением 2,5К.

Magicbook X14 Plus получил аккумулятор емкостью 60 Вт·ч, а Magicbook X16 Plus — 75 Вт ч. Заявленная автономность в обоих случаях — до 12 часов. Младшая модель весит 1,34 кг при толщине корпуса 15,9 мм, а старшая — 1,79 кг при 17,9 мм. Каждый ноутбук имеет пару портов USB-C (один из них USB 4), пару USB-А 3.2 Gen1 и HDMI 1.4.

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