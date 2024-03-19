Google стал требовать помечать ролики на YouTube, созданные с использованием нейросетей

Компания Google начала требовать от создателей реалистичных видео, сгенерированных с помощью ИИ, сообщать о происхождении ролика зрителям. Новые функции маркировки ИИ теперь доступны в качестве инструмента в YouTube Creator Studio.

Созданный с помощью нейросетей контент необходимо помечать как измененный или синтетический в следующих случаях:

Контент показывает, как реально существующий человек якобы говорит или делает что-то, чего на самом деле он не говорил и не делал;

Контент содержит измененные изображения реального места или события;

Контент реалистично изображает событие, которого на самом деле не было.

Если в видео есть такое содержимое, то при его загрузке на YouTube необходимо это подтвердить. «В некоторых случаях YouTube может сам добавить ярлык, даже если автор не раскрыл его, особенно если измененный или синтетический контент может сбить с толку или ввести людей в заблуждение», — отметили в компании.