Cyberpunk 2077 временно станет бесплатной

Студия CD Projekt RED объявила о проведении акции «Бесплатные выходные» в игре Cyberpunk 2077. Акция будет проходить с 28 марта (19:00 по бакинскому времени) по 1 апреля (11:00). Доступна будет только базовая версия игры, без дополнения Phantom Liberty.

Во время акции любой желающий сможет бесплатно сыграть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в течение пяти часов, после чего тайтл автоматически заблокируется. Подписка PS Plus для участия в акции не требуется. По окончании акции те, кто захочет приобрести RPG, смогут перенести весь прогресс в полную версию игры. «В демоверсию можно поиграть только в тех регионах, где можно приобрести Cyberpunk 2077», — отмечает CD Projekt RED.

Последнее обновление для Cyberpunk 2077 вышло 5 декабря (патч 2.1). В игре появились рабочее метро с мемным Киану Ривзом, новый транспорт, возможность слушать музыку при передвижении пешком, трюки, репутация банд, а также многое другое.