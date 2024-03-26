Intel, Google, Arm, Qualcomm и другие объединились в альянс против Nvidia

Компания Nvidia является лидером на рынке оборудования для искусственного интеллекта и зарабатывает на этом миллиарды долларов. Ряд крупных технологических компаний, включая Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung и других, сформировала группу под названием The Unified Acceleration Foundation (UXL), которая призвана бороться с доминированием Nvidia на рынке оборудования для ИИ.

Объединение собирается разработать ПО с открытым исходным кодом, которое позволило бы разработчикам решений на базе искусственного интеллекта не быть привязанными к проприетарным технологиям Nvidia. Известно, что разработка будет включать в себя открытый стандарт OneAPI от Intel. По словам руководителей группы, проект направлен на то, чтобы созданный компьютерный код работал на любой вычислительной машине, независимо от того, какой чип и оборудование в ней используются. «Мы покажем разработчикам, как можно отказаться от платформы Nvidia», — сообщил в интервью Reuters Винеш Сукумар (Vinesh Sukumar), руководитель отдела ИИ и машинного обучения Qualcomm.

В настоящее время более 4 млн. разработчиков по всему миру используют программную платформу Nvidia CUDA для создания ИИ-приложений и других программ.

Планируется, что в альянс будет привлечено еще больше участников, а первые спецификации будут утверждены в первом полугодии 2024 года. Помимо участников, UXL будет привлекать провайдеров облачных вычислений, включая Amazon и Microsoft Azure, а также производителей чипов.