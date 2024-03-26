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26 марта, 2024
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Европа собирается стать мировым центром квантовых вычислений

квантовых вычислений

Двадцать одна страна ЕС подписала на конференции в Брюсселе «Декларацию по квантовым технологиям», об этом сообщила Еврокомиссия в минувшую пятницу. Под документом поставили подписи Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция. «Квантовый пакт» заложил основу для сотрудничества, инвестиций и инноваций в области технологий квантовых вычислений в ЕС, позиционируя его как мирового лидера в этой области.

Томас Скордас (Thomas Skordas) из Еврокомиссии описывает «Квантовый пакт» как программу по превращению Европы в «квантовую долину мира». Технологии квантового вычисления создадут новые возможности в медицине, энергетике, моделировании климата и других областях. Скордас выразил уверенность в том, что квантовые вычисления имеют огромный потенциал для ускорения производства, открытия новых секторов экономики и создания рабочих мест.

«Только опираясь на наши сильные стороны, работая вместе, проявляя амбиции, ориентируясь на весь спектр деятельности – исследования, промышленность, инфраструктуру, таланты, внешнее партнерство и многое другое – мы сможем превратить Европу в ведущий регион мира в области квантового совершенства и инновации. Квантовые вычисления помогут нам бросить вызов границам возможного», — добавил Скордас.

Программа выхода на лидерские позиции в вопросе квантовых технологий является одной из самых амбициозных исследовательских программ ЕС с участием институтов, научных кругов, представителей промышленности и политиков. Программа, рассчитанная на 10 лет, была запущена в 2018 году, бюджет составляет минимум миллиард евро.

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