spot_img
1 марта, 2024
ДомойSoftwareИгрыCall of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта

Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта

Call of Duty: Warzone Mobile

Компания Activision объявила дату выхода Call of Duty: Warzone Mobile. Международный релиз условно-бесплатного онлайн-шутера состоится 21 марта 2024 года для устройств на базе iOS и Android. Ранее игру выпустили в ограниченном числе стран: Австралии, Чили, Норвегии, Швеции, Германии и Малайзии.

Call of Duty: Warzone Mobile

На старте Warzone Mobile предложит две большие карты: «Верданск» на 120 игроков и «Остров возрождения» на 48 человек. В мобильной версии будет кросс-прогрессия с Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone на ПК и консолях. Она в том числе будет распространяться на прокачку оружия.

Call of Duty: Warzone Mobile

Будут доступны многопользовательские карты из Call of Duty, среди которых Shipment, Scrapyard и Shoot House. Игроки смогут сражаться на них в режимах Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и других.

Также обещают поддержку контроллеров, настройки доступности, среди прочего, игроки смогут отрегулировать HUD-интерфейс и графические параметры, а также совместное прохождение, позволяющее игрокам повышать уровень оружия, опыта и т.д.

В App Store и Google Play появилась возможность пройти предварительную регистрацию. За нее игроки получат бонусы после релиза игры. Сообщается, что предрегистрацию на Call of Duty: Warzone Mobile оформили уже более 50 млн. человек.

Предыдущая статья
Как защититься от телефонного мошенничества
Следующая статья
Windows 11 получила возможность использовать Android-смартфон в качестве веб-камеры
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»