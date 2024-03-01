Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта

Компания Activision объявила дату выхода Call of Duty: Warzone Mobile. Международный релиз условно-бесплатного онлайн-шутера состоится 21 марта 2024 года для устройств на базе iOS и Android. Ранее игру выпустили в ограниченном числе стран: Австралии, Чили, Норвегии, Швеции, Германии и Малайзии.

На старте Warzone Mobile предложит две большие карты: «Верданск» на 120 игроков и «Остров возрождения» на 48 человек. В мобильной версии будет кросс-прогрессия с Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone на ПК и консолях. Она в том числе будет распространяться на прокачку оружия.

Будут доступны многопользовательские карты из Call of Duty, среди которых Shipment, Scrapyard и Shoot House. Игроки смогут сражаться на них в режимах Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и других.

Также обещают поддержку контроллеров, настройки доступности, среди прочего, игроки смогут отрегулировать HUD-интерфейс и графические параметры, а также совместное прохождение, позволяющее игрокам повышать уровень оружия, опыта и т.д.

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В App Store и Google Play появилась возможность пройти предварительную регистрацию. За нее игроки получат бонусы после релиза игры. Сообщается, что предрегистрацию на Call of Duty: Warzone Mobile оформили уже более 50 млн. человек.