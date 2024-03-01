Windows 11 получила возможность использовать Android-смартфон в качестве веб-камеры

Компания Microsoft добавила в Windows 11 удобную функцию. Операционная система получила возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры.

«Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона в качестве веб-камеры в приложениях для видеоконференций. Начиная с сегодняшнего дня эта функция будет доступна для тестирования инсайдерам Windows на устройствах под управлением Android 9 или более поздней версии и приложении Link to Windows версии 1.24012 или более поздней версии».

Для того, чтобы активировать функцию, нужно выбрать на ПК — Настройки > Bluetooth > Мобильные устройства и разрешить вашему компьютеру доступ к Android-смартфону. После этого Windows 11 попросит установить обновление для Cross Device Experience Host.

При использовании смартфона в качестве веб-камеры Windows 11 представит пользователю специальную панель инструментов, содержащую дополнительные возможности переключения камер, паузы видео, HDR и многое другое. Также можно проверить аккумулятор устройства.

iPhone не поддерживаются, но с ними можно работать, используя сторонние приложения. Также macOS позволяет использовать iPhone в качестве веб-камеры без дополнительного программного обеспечения.