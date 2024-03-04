Apple представила обновленный MacBook Air с чипом M3, поддержкой двух внешних дисплеев и Wi-Fi 6E

Компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air на базе 3-нм 8-ядерного процессора M3 с интегрированной десятиядерной графикой. Внешне ноутбук никак не изменился по сравнению с предыдущим поколением. Цены тоже прежние.

Как и предшественник, обновленный MacBook Air предлагается в версиях на 13 и 15 дюймов. Оба устройства оснащены дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит.

Apple утверждает, что с новым чипом ноутбук стал на 60% мощнее устройства на M1 и в 13 раз производительнее, чем самый мощный MacBook Air на базе Intel. Новый чип включает в себя более быстрый и эффективный 16-ядерный процессор Neural Engine для работы с ИИ. Использование актуального процессора позволило реализовать поддержку до двух внешних дисплеев. Но такая связка будет работать только в том случае, если пользователь отключит экран ноутбука. Поддерживается до 24 Gb оперативной памяти и накопитель емкостью до 2 Tb.

Время автономной работы осталось на уроне 18 часов в режиме просмотра видео в Apple TV, есть поддержка Wi-Fi 6E, два порта Thunderbolt, разъем 3,5 мм и зарядка MagSafe.

Цена обновленного MacBook Air с 13-дюймовым экраном начинается с $1099, а с 15-дюймовым — с $1299. Предварительные заказы стартуют сегодня, в свободной продаже ноутбуки появятся с 8 марта. Кроме того, 13-дюймовый MacBook Air на M2 подешевел до $999, а 15-дюймовый вариант прошлого поколения снят с производства. Версия на основе M1 теперь тоже не продается.