spot_img
5 марта, 2024
ДомойТехнологииНоутбукиApple представила обновленный MacBook Air с чипом M3, поддержкой двух внешних дисплеев...

Apple представила обновленный MacBook Air с чипом M3, поддержкой двух внешних дисплеев и Wi-Fi 6E

Apple MacBook Air

Компания Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air на базе 3-нм 8-ядерного процессора M3 с интегрированной десятиядерной графикой. Внешне ноутбук никак не изменился по сравнению с предыдущим поколением. Цены тоже прежние.

Apple MacBook Air

Как и предшественник, обновленный MacBook Air предлагается в версиях на 13 и 15 дюймов. Оба устройства оснащены дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит.

Apple утверждает, что с новым чипом ноутбук стал на 60% мощнее устройства на M1 и в 13 раз производительнее, чем самый мощный MacBook Air на базе Intel. Новый чип включает в себя более быстрый и эффективный 16-ядерный процессор Neural Engine для работы с ИИ. Использование актуального процессора позволило реализовать поддержку до двух внешних дисплеев. Но такая связка будет работать только в том случае, если пользователь отключит экран ноутбука. Поддерживается до 24 Gb оперативной памяти и накопитель емкостью до 2 Tb.

Время автономной работы осталось на уроне 18 часов в режиме просмотра видео в Apple TV, есть поддержка Wi-Fi 6E, два порта Thunderbolt, разъем 3,5 мм и зарядка MagSafe.

Цена обновленного MacBook Air с 13-дюймовым экраном начинается с $1099, а с 15-дюймовым — с $1299. Предварительные заказы стартуют сегодня, в свободной продаже ноутбуки появятся с 8 марта. Кроме того, 13-дюймовый MacBook Air на M2 подешевел до $999, а 15-дюймовый вариант прошлого поколения снят с производства. Версия на основе M1 теперь тоже не продается.

Предыдущая статья
Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!
Следующая статья
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»