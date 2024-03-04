Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проводимые при поддержке Azercell!

Завершились региональные соревнования «Robotex Türkiye», проходившие в Баку 2-3 марта при генеральном спонсорстве Azercell и партнерстве Нахчыванского государственного университета. Фестиваль робототехников собрал более 1500 участников из Азербайджана и Турции.

В рамках соревнования молодые участники представили проекты по программированию и разработке роботов, а также собственные стартапы. Помимо школьников и студентов в конкурсе приняли участие представители частных предприятий. К следующему этапу соревнований допущено 109 команд, получивших награды в 19 различных категориях. В целях дальнейшего повышения интереса девушек к таким областям, как робототехника, инновации и ИКТ, 3 женские команды были отмечены специальными номинациями.

Следующий этап соревнований состоится 20-21 апреля в Турции, г. Анталья. Помимо представителей Азербайджана и Турции в конкурсе также примут участие команды из Казахстана. Самые выдающиеся команды получат право участвовать в Международном Чемпионате Роботов, который пройдет в Таллинне, столице Эстонии.

Отметим, что «Robotex Türkiye» был организован в нашей стране при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Компания Azercell, поддерживающая инициативы и развитие молодежи в области инноваций и передовых технологий, поздравляет всех победителей и желает им успехов в следующем этапе международного конкурса!