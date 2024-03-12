AOC выпустил 27-дюймовый 100-герцевый монитор всего за $84

Ассортимент компании AOC пополнился новой моделью бюджетного монитора. Устройство под названием AOC 27B35H получило простой дизайн с плоской подставкой. Монитор имеет тонкие рамки и повышенную частоту обновления экрана, что позволяет использовать его как в рабочих целях, так и для игр.

AOC 27B35H оснащен 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 100 Hz, что является редкостью в данной ценовой категории. Панель предлагает широкие углы обзора 178°. Указывается глубина цвета 8 бит, что позволяет отображать до 16,7 млн. оттенков. Коэффициент статической контрастности — 1000:1.

Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая уменьшает разрывы изображения, а также ClearVision, повышающая четкость изображения. Кроме того, модель оснащена технологиями фильтрации синего света и устранения мерцания. Для подключения есть один HDMI и один VGA-порт. Монитор поддерживает регулировку угла поворота.

AOC 27B35H уже поступил в продажу на китайском рынке по цене $84.