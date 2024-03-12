spot_img
12 марта, 2024
ДомойТехнологииМониторыAOC выпустил 27-дюймовый 100-герцевый монитор всего за $84

AOC выпустил 27-дюймовый 100-герцевый монитор всего за $84

AOC 27B35H

Ассортимент компании AOC пополнился новой моделью бюджетного монитора. Устройство под названием AOC 27B35H получило простой дизайн с плоской подставкой. Монитор имеет тонкие рамки и повышенную частоту обновления экрана, что позволяет использовать его как в рабочих целях, так и для игр.

AOC 27B35H

AOC 27B35H оснащен 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 100 Hz, что является редкостью в данной ценовой категории. Панель предлагает широкие углы обзора 178°. Указывается глубина цвета 8 бит, что позволяет отображать до 16,7 млн. оттенков. Коэффициент статической контрастности — 1000:1.

Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая уменьшает разрывы изображения, а также ClearVision, повышающая четкость изображения. Кроме того, модель оснащена технологиями фильтрации синего света и устранения мерцания. Для подключения есть один HDMI и один VGA-порт. Монитор поддерживает регулировку угла поворота.

AOC 27B35H уже поступил в продажу на китайском рынке по цене $84.

Предыдущая статья
Представлен Porsche Taycan Turbo GT с силовой установкой мощностью 1092 л.с.
Следующая статья
“Лаборатория Касперского” рассказывает, какие изменения ждут в 2024 году сферу конфиденциальности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,062ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»