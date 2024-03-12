“Лаборатория Касперского” рассказывает, какие изменения ждут в 2024 году сферу конфиденциальности

Эксперты “Лаборатории Касперского” представили своё видение того, какие тенденции будут наблюдаться в сфере конфиденциальности в 2024 году.

Расширится понятие «конфиденциальные данные». В кибербезопасности под конфиденциальными данными в первую очередь понимают личную и идентифицирующую информацию, то есть данные, которые могут быть использованы для идентификации человека либо сами по себе, либо в сочетании с другими. Часто в это понятие не включают фотографии, видео, голосовые данные. Однако ландшафт киберугроз меняется: мошенники стали всё чаще пользоваться личными данными, например записями голоса, чтобы создавать убедительные дипфейки для обмана своих жертв. Поэтому такая информация также нуждается в защите.

Развитие AR, VR и носимых устройств с ИИ приведёт к новым дискуссиям о конфиденциальности и появлению новых стандартов в этой области. Большинство людей осознают, что в нашей повседневной жизни становится все больше устройств, через которые может осуществляться сбор информации. Однако они все равно вызывают настороженность. При этом крупные технологические компании выпускают на рынок новые инновационные гаджеты, что всегда привлекает общественное внимание, а также провоцирует дискуссии о приватности. Особенно это касается новых технологий, использование которых пока не регулируется должным образом, в том числе AR и VR. Если устройства на их основе станут активно использоваться в повседневной жизни, на первый план выйдут вопросы, связанные с защитой конфиденциальности.

Повышение уровня конфиденциальности с появлением ботов-ассистентов. С проникновением в разные отрасли чат-ботов, использующих технологию обработки естественного языка (NLP), появилась заманчивая идея поставить эти технологии на защиту конфиденциальности пользователей. Продвинутый бот-ассистент может эффективно обрабатывать звонки, обеспечивая защиту конфиденциальной информации, включая голос пользователя. Такая превентивная мера поможет сдержать натиск потенциальных мошенников. Уже существуют боты, выступающие посредниками между звонящим и пользователем. Большие языковые модели (LLM) могут дать толчок развитию этих технологий и способствовать выходу на рынок более совершенных решений.

Негативные последствия от утечек паролей могут минимизироваться. Основная тому причина — распространение двухфакторной аутентификации. Это метод защиты, при котором для входа в систему, помимо пароля, нужно ввести дополнительную информацию — например, код из СМС. Существуют также специальные менеджеры паролей, генерирующие коды для двухфакторной аутентификации, например Kaspersky Password Manager. Некоторые сервисы поддерживают аутентификацию вообще без пароля — с помощью ключей доступа. Это может быть отпечаток пальца, сканирование лица, PIN-код для разблокировки экрана.

«В эпоху развития технологий понятие конфиденциальных данных должно выйти за пределы наших традиционных представлений. Важно учитывать, что новые технологии не только расширяют наши представления о конфиденциальных данных, но и порождают новые вызовы и риски, к которым мы должны быть готовы», — комментирует Анна Ларкина, эксперт по кибербезопасности в “Лаборатории Касперского”.

Прочитать подробный прогноз “Лаборатории Касперского” на 2024 год в сфере конфиденциальности можно на сайте https://securelist.ru/ksb-privacy-predictions-2024/108849/.