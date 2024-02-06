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6 февраля, 2024
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В WhatsApp появится возможность закреплять каналы в ленте

WhatsApp

В бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.24.4.3) появилась возможность закреплять каналы в ленте, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новая функция заметно упростит работу с каналами в мессенджере. Наиболее важные перестанут теряться среди менее важных. Они будут отображаться в верхней части списка каналов.

«По мере того как пользователи присоединяются к большему количеству каналов, список становится слишком загроможденным, и поиск определенных каналов занимает больше времени. Мы считаем, что закрепление каналов предложит пользователям простое и эффективное решение для наведения порядка в интерфейсе и позволит им сосредоточиться на наиболее важных для них каналах», — отмечает WABetaInfo.

Когда новая функция станет доступна всем пользователям пока неизвестно.

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