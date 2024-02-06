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6 февраля, 2024
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Представлен ноутбук Acer Predator Tomahawk: Core i9-14900HX и Geforce RTX 4090 за $3600

Acer Predator Tomahawk

Компания Acer представила в Китае игровой ноутбук Predator Tomahawk. Новинка предлагается в двух вариантах: с экраном 16 дюймов и 18 дюймов.

Acer Predator Tomahawk оснащен процессором Intel Core i9-14900HX (24 ядра, 32 потока, до 5,84 GHz) и графическим процессором Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop. Система охлаждения состоит из пяти тепловых трубок, вентилятора, теплопроводящего материала из жидкого золота и испарительной камеры. Ноутбук оборудован 32 Gb оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 Tb и двумя слотами M.2. Пользователи могут устанавливать накопители самостоятельно.

18-дюймовая модель оборудована экраном MiniLED с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 250 Hz. Время отклика — 3 мс, заявлен 100% охват цветовой гаммой DCI-P3, имеется сертификат HDR 1000.

Ноутбук уже поступил в продажу в Китае. Цена 16-дюймовой модели составляет $2800, 18-дюймовой — $3600.

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