В Telegram теперь голоса можно отдавать группам

Мессенджер Telegram получил первое в феврале обновление. Мобильные приложения для iOS и Android получили новые функции, которые скоро появятся и в версии для ПК.

Самые важные нововведения в версии Telegram 10.8 связаны с голосами (бустами). Теперь они работают и в группах. Благодаря голосам появляются дополнительные функции, среди которых расшифровка голосовых сообщений, перевод чата в реальном времени и создание собственного набора эмодзи.

Функции открываются по мере увеличения уровня группы. Для перехода на новый уровень нужно получить 1/25 голосов от общего количества участников группы (это в 10 раз больше, чем в случае с каналами). Все дополнительные функции становятся доступными для участников чата вне зависимости от наличия Premium-подписки.

Также админы групп получили возможность разыгрывать подписку Premium среди участников и выкладывать «Истории» от имени чата. Количество «Историй» в день равно уровню чата.