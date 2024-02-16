spot_img
16 февраля, 2024
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ Telegram теперь голоса можно отдавать группам

В Telegram теперь голоса можно отдавать группам

Telegram

Мессенджер Telegram получил первое в феврале обновление. Мобильные приложения для iOS и Android получили новые функции, которые скоро появятся и в версии для ПК.

Самые важные нововведения в версии Telegram 10.8 связаны с голосами (бустами). Теперь они работают и в группах. Благодаря голосам появляются дополнительные функции, среди которых расшифровка голосовых сообщений, перевод чата в реальном времени и создание собственного набора эмодзи.

Функции открываются по мере увеличения уровня группы. Для перехода на новый уровень нужно получить 1/25 голосов от общего количества участников группы (это в 10 раз больше, чем в случае с каналами). Все дополнительные функции становятся доступными для участников чата вне зависимости от наличия Premium-подписки.

Также админы групп получили возможность разыгрывать подписку Premium среди участников и выкладывать «Истории» от имени чата. Количество «Историй» в день равно уровню чата.

Предыдущая статья
Что дает бизнесу реализация идеологии SD-WAN от компании Cisco
Следующая статья
Azercell расширяет функционал приложения «Azercell Biznes»!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,073ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»