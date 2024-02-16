Что дает бизнесу реализация идеологии SD-WAN от компании Cisco

На развитых рынках, где обороты высоки, а новые технологии внедряются достаточно быстро, уже давно набирает популярность новый подход к построению и обслуживанию корпоративных сетей. Корпорация Cisco, как и многие другие игроки рынка, работает над разработкой различных инноваций, в том числе это касается и разработок идеологии программно-определяемых сетей (SDN) в распределенных корпоративных сетях. Более подробно о технологии SD-WAN мы попросили рассказать пресейл-менеджера Bestcomp Group Эльбруса Алиева. Выбор пал на представителя этой компании не случайно, так как Bestcomp Group является партнером первого уровня (Tier 1) корпорации Cisco, а также одной из трех компаний на территории СНГ, обладающих статусом «Cisco Master Security Specialization». Также Bestcomp Group неоднократно удостаивался награды «Partner of the Year» от Cisco. В компании постоянно работают над улучшением решений, предлагаемых на рынке системной интеграции Азербайджана, строят и поддерживают прочные отношения с партнерами, а также стараются удовлетворять всем запросам клиентов с учетом их потребностей и требований в области современных технологий.

— Что такое SD-WAN и какие преимущества вы видите в использовании этой технологии для корпоративных сетей?

— SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) — это технология, которая улучшает работу корпоративной сети, делая ее более гибкой, эффективной и удобной для управления. Она помогает организациям более целесообразно использовать собственные сетевые ресурсы, обеспечивает быстрое и надежное подключение к интернету, а также повышает безопасность передачи данных. В числе прочих преимуществ SD-WAN я бы хотел выделить эффективное управление трафиком, гибкость и легкость масштабирования сети, балансировку нагрузки, повышение отказоустойчивости, централизованное управление всей сетью, возможность быстрого изменения политик безопасности, улучшенную производительность приложений, экономию стоимости сетевых услуг и многое другое.

— Какие проблемы помогает решать SD-WAN?

— Технология SD-WAN помогает решать такие проблемы, как недостаточная пропускная способность, сложности в масштабировании сети, низкая отказоустойчивость, трудности в управлении политиками безопасности, неэффективное использование ресурсов и сложности в адаптации к изменениям в сетевой среде.

— Предприятиям из каких сфер может быть полезна технология SD-WAN и можете ли вы привести примеры сценариев ее использования?

— SD-WAN полезен для широкого спектра организаций, особенно тем, у которых есть распределенные офисы, филиалы или обширная сеть. В качестве примера давайте рассмотрим использование SD-WAN для компании с распределенными офисами и филиалами. Представим крупную розничную сеть с множеством магазинов в разных городах. Каждый магазин имеет свою точку продаж, систему учета товаров, а также обеспечивает интернет-подключение для проведения транзакций и облачного хранилища данных. Без применения технологии SD-WAN управление сетью может стать сложным. Организация может столкнуться с такими проблемами, как низкая пропускная способность, неудовлетворительное качество обслуживания при передаче данных в режиме реального времени (например, при организации видеоконференций или проведении онлайн-транзакций), а также с проблемами в сфере безопасности. Применение SD-WAN в этом случае позволяет оптимизировать сетевой трафик. Технология может автоматически выбирать наилучший маршрут для передачи данных, обеспечивать балансировку нагрузки и использовать множество доступных каналов связи, таких как частные MPLS-линии, мобильные сети (LTE, 5G) и обычные интернет-каналы. Таким образом организация может обеспечить стабильное и высококачественное соединение между всеми своими магазинами, повышая эффективность работы и удовлетворение клиентов.

— Какова позиция Cisco в сфере SD-WAN и в чем заключаются особенности, отличающие ее от конкурентов на рынке?

— Согласно отчетам Gartner, Cisco занимает позицию лидера в сфере решений SD-WAN уже четвертый год подряд, и на текущий момент в портфолио компании входят два решения: Cisco Catalyst SD-WAN и Meraki SD-WAN.

SD-WAN от Cisco выделяется на фоне конкурентов несколькими ключевыми отличительными чертами, которые делают решения этой компании более привлекательными. К примеру, это интегрированная безопасность, широкий выбор маршрутизаторов, виртуализированных платформ и решений, управляемых из облака. SD-WAN от Cisco легко интегрируется с такими облачными сервисами, как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Для бизнеса, использующего различные облачные сервисы, заявлена поддержка мультиоблачных сред, что обеспечивает возможность осуществлять подключение и оптимизировать соединение одновременно с несколькими облачными платформами. Cisco использует интеллектуальное маршрутизирование, ориентированное на приложения, что позволяет динамически адаптировать сетевые маршруты в зависимости от бизнес-задач. Единое управление и полная видимость предоставляют организациям возможность отслеживать производительность сети, устранять проблемы и принимать обоснованные решения по оптимизации сети. Также решения Cisco предоставляют возможность масштабируемости без ущерба для производительности, будь то добавление новых филиалов или расширение функционала сети.

Интеграция с облачным сервисом безопасности Cisco Umbrella предоставляет дополнительные слои защиты от вредоносных угроз и нежелательного контента, а взаимодействие с Cisco ThousandEyes гарантирует расширенную видимость и доступ к мониторингу сетей в реальном времени. Совместная работа с Cisco DNA Center предоставляет возможность централизованного управления и мониторинга для различных сетевых сервисов. Также имеется API, позволяющее интегрировать SD-WAN с другими системами и автоматизировать процессы настройки и управления. Cisco активно работает в сотрудничестве с партнерами, предоставляя возможность для создания совместных решений и интеграции с продуктами от других производителей. Кроме того, необходимо отметить, что у Cisco есть долгосрочная репутация лидера в области сетевых решений. Опыт, экспертиза и постоянное стремление к инновациям со стороны компании формируют доверие со стороны клиентов, использующих решения Cisco Catalyst SD-WAN и Meraki SD-WAN.

— Какие факторы и бизнес-потребности следует учитывать при выборе между Cisco Catalyst SD-WAN и Meraki SD-WAN для конкретной сетевой инфраструктуры?

— Cisco Catalyst SD-WAN и Meraki SD-WAN представляют собой два различных подхода к построению и управлению сетями:

Cisco Catalyst SD-WAN ориентирован на предприятия и более сложные сетевые сценарии, предоставляя широкий спектр функциональных возможностей, что делает его подходящим для крупных корпораций. Это решение имеет разделенную архитектуру контроллеров (SD-WAN Manager, SD-WAN Controller и SD-WAN Validator) и позволяет более гибко настраивать различные аспекты сети. Управление может осуществляться как в облаке, так и локально на серверах организации. Также Cisco Catalyst SD-WAN обеспечивает высокую гибкость при настройке, что позволяет более тщательно оптимизировать сеть под специфические требования предприятия.

ориентирован на предприятия и более сложные сетевые сценарии, предоставляя широкий спектр функциональных возможностей, что делает его подходящим для крупных корпораций. Это решение имеет разделенную архитектуру контроллеров (SD-WAN Manager, SD-WAN Controller и SD-WAN Validator) и позволяет более гибко настраивать различные аспекты сети. Управление может осуществляться как в облаке, так и локально на серверах организации. Также Cisco Catalyst SD-WAN обеспечивает высокую гибкость при настройке, что позволяет более тщательно оптимизировать сеть под специфические требования предприятия. Meraki SD-WAN был разработан для небольших и средних предприятий. Это решение специально оптимизировано для простоты использования и управления, что может быть предпочтительным для организаций, где акцент сделан на интуитивности и минимальной сложности. Поэтому Meraki SD-WAN является привлекательной технологией для организаций с ограниченными IТ-ресурсами. Здесь используется облачное управление через Meraki Dashboard, что упрощает процесс установки и управления, но может быть менее гибким при сложных настройках.

В заключение я бы хотел отметить, что в решениях Cisco доступен весь функционал, которого заказчики ждут от SD-WAN. Сегодня бизнес стремится к развитию, чтобы быть гибкой гибридной рабочей средой, поэтому предприятия желают приобрести наиболее оптимальные решения для работы. Cisco SD-WAN — это и есть то самое решение, которое выходит за границы привычных всем программно-определяемых глобальных сетей, гарантируя самую лучшую сетевую инфраструктуру, позволяющую надежно и безопасно подключаться к более чем одному облаку, филиалу, центру обработки данных и т.д. Для внутрикорпоративных приложений SD-WAN найдет оптимальный путь прохождения трафика, а для публичных — оптимальную точку выхода из корпоративной сети, через которую сервис будет доступен лучше всего.