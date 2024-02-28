spot_img
29 февраля, 2024
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ марте владельцы Telegram-каналов начнут получать часть прибыли с рекламы

В марте владельцы Telegram-каналов начнут получать часть прибыли с рекламы

Telegram

С марта владельцы Telegram-каналов смогут начать получать вознаграждение за показ рекламы через систему Telegram Ads. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах», — написал Павел Дуров.

В каких именно странах запустится рекламная платформа не уточняется. Дуров также сообщил, что каналы в Telegram ежемесячно собирают 1 трлн. просмотров, но только 10% от этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads. В будущем ситуация изменится.

Платежи будут осуществляться только через блокчейн TON. Это поможет «обеспечить быстрые и безопасные транзакции». Продавать рекламу и делиться доходами будут исключительно в криптовалюте Toncoin. Владельцы каналов в Telegram смогут обналичить выплаты или инвестировать их в продвижение и модерацию.

Предыдущая статья
Micron выпустил самый компактный чип памяти UFS 4.0 для смартфонов
Следующая статья
Samsung представил карту памяти microSD, которая быстрее любого SSD с SATA
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»