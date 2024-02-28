В марте владельцы Telegram-каналов начнут получать часть прибыли с рекламы

С марта владельцы Telegram-каналов смогут начать получать вознаграждение за показ рекламы через систему Telegram Ads. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах», — написал Павел Дуров.

В каких именно странах запустится рекламная платформа не уточняется. Дуров также сообщил, что каналы в Telegram ежемесячно собирают 1 трлн. просмотров, но только 10% от этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads. В будущем ситуация изменится.

Платежи будут осуществляться только через блокчейн TON. Это поможет «обеспечить быстрые и безопасные транзакции». Продавать рекламу и делиться доходами будут исключительно в криптовалюте Toncoin. Владельцы каналов в Telegram смогут обналичить выплаты или инвестировать их в продвижение и модерацию.