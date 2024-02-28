Samsung представил карту памяти microSD, которая быстрее любого SSD с SATA

Компания Samsung Electronics представила карту памяти microSD с поддержкой интерфейса SD Express. Новинка поддерживает скорость записи и чтения данных, превышающую возможности SSD-накопителей с интерфейсом SATA.

По заявлению производителя, карта обеспечивает скорость чтения до 800 МБ/с и записи до 985 МБ/с. Это в 1,4 раза быстрее, чем у традиционных SSD дисков (до 560 МБ/с), и более чем в 4 раза быстрее, чем у стандартных карт памяти с интерфейсом UHS-1. Пока такие карты будут выпускаться только в версии объемом 256 Gb. Технология Samsung Dynamic Thermal Guard обеспечивает оптимальную производительность и надежность за счет регулирования температуры карты памяти даже при длительном использовании.

Также Samsung объявил о начале массового выпуска карт памяти microSD объемом до 1 Tb с интерфейсом UHS-1 на основе новейшей флеш-памяти V-NAND восьмого поколения. Такие карты появятся на рынке в третьем квартале. Карты с поддержкой SD Express также выйдут в этом году, но точные сроки не названы.