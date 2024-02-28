spot_img
29 февраля, 2024
ДомойТехнологииHardwareMicron выпустил самый компактный чип памяти UFS 4.0 для смартфонов

Micron выпустил самый компактный чип памяти UFS 4.0 для смартфонов

Micron

Компания Micron представила на выставке MWC 2024 самый компактный модуль памяти UFS 4.0 для смартфонов. Размеры упаковки чипа составляет всего 9 × 13 мм. Он будет доступен в различных конфигурациях с максимальным объемом до 1 Tb и предложат скорости последовательного чтения и записи до 4300 и 4000 Мбайт/с соответственно.

В основе новой разработки лежит 232-слойная память 3D NAND. Micron отмечает, что уменьшенные размеры чипа позволят производителям смартфонов использовать более емкие аккумуляторы. Новый модуль на 20% меньше предшественника, выпущенного в июне прошлого года. Заявляется, что сокращение размеров чипа также привело к снижению его энергопотребления, но без потери в общей производительности.

Micron будет предлагать новые чипы UFS 4.0 в трех вариантах емкостей: 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb. Компания уже начала поставки образцов памяти OEM-производителям устройств.

Предыдущая статья
Azercell продолжает обогащать цифровой контент на родном языке
Следующая статья
В марте владельцы Telegram-каналов начнут получать часть прибыли с рекламы
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»