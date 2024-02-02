В Китае, благодаря нейроимпланту, парализованный человек научился самостоятельно принимать пищу

Китайские ученые из Университета Цинхуа смогли вернуть часть двигательных функций парализованному пациенту с помощью мозгового импланта под названием Neural Electronic Opportunity (NEO), который разрабатывался в течение 10 лет. Этот случай стал первым в Китае, когда имплант вживили в мозг человека, до этого испытания проводились только на животных.

Пару дней назад компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) объявила об первой имплантации чипа в мозг человека, но подробностей не привела. Понадобится некоторое время, чтобы понять, насколько успешно прошла операция. Отмечается, что китайская разработка менее опасна для тканей мозга, чем решение Neuralink. Имплант проникает в нервную ткань и разрушает часть нервных клеток в месте установки, тогда как китайский датчик накладывается поверх нервной ткани, в эпидуральное пространство между мозгом и черепом. Оно также заполнено тканями и сосудами, но нервной ткани в них нет.

Аккумулятора у датчика NEO нет. Имплант заряжается дистанционно от беспроводной сети ближнего действия с использованием высокочастотной антенны. Он улавливает нервные сигналы и отправляет их по беспроводному каналу на внешний приемник, прикрепленный к коже головы. Затем сигналы обрабатываются и передаются на экзоскелет, с помощью которого человек может брать различные предметы. Платформа работает через систему машинного обучения, которая совершенствует свои способности по мере реабилитационных мероприятий.

Китайский пациент страдает параличом всех конечностей уже 14 лет после травмы спинного мозга в результате автомобильной аварии. Чип ему установили 24 октября 2023 года. Теперь, после нескольких месяцев тренировок, ученые наблюдают «впечатляющий прогресс». С помощью мозгового импланта человек научился управлять элементом экзоскелета на руке настолько, что смог самостоятельно принимать пищу. Ожидается, что в результате дальнейшей реабилитации и усовершенствования алгоритмов NEO он сможет восстановить способность к множеству различных движений. В декабре прошлого года была проведена операция на другом пациенте, но он пока проходит стадию восстановления.