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8 февраля, 2024
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В Epic Games Store началась раздача Doki Doki Literature Club Plus! и Lost Castle

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу две игры: визуальную новеллу в жанре психологического хоррора Doki Doki Literature Club Plus! и экшен с элементами рогалика Lost Castle. Акция продлится до 15 февраля 20:00 по бакинскому времени.

Сюжет Doki Doki Literature Club Plus! рассказывает о школьнике, который вступает в литературный клуб, состоящих из одних лишь девушек. Со временем протагонист начинает понимать, что с его подругами творится что-то неладное.

В двухмерной игре Lost Castle необходимо исследовать заброшенный замок Харвуд. Можно как одному, так и в кооперативе до четырех человек.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет гоночный симулятор Dakar Desert Rally.

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