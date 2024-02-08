В Epic Games Store началась раздача Doki Doki Literature Club Plus! и Lost Castle

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сразу две игры: визуальную новеллу в жанре психологического хоррора Doki Doki Literature Club Plus! и экшен с элементами рогалика Lost Castle. Акция продлится до 15 февраля 20:00 по бакинскому времени.

Сюжет Doki Doki Literature Club Plus! рассказывает о школьнике, который вступает в литературный клуб, состоящих из одних лишь девушек. Со временем протагонист начинает понимать, что с его подругами творится что-то неладное.

В двухмерной игре Lost Castle необходимо исследовать заброшенный замок Харвуд. Можно как одному, так и в кооперативе до четырех человек.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет гоночный симулятор Dakar Desert Rally.