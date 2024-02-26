spot_img
27 февраля, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныСписок глобальных устройств Xiaomi, которые получат HyperOS

Список глобальных устройств Xiaomi, которые получат HyperOS

HyperOS

Компания Xiaomi опубликовала список устройств для глобального рынка, которые должны получить обновление HyperOS в первой половине 2024 года. Изначально операционная система была доступна смартфонам только для китайского рынка.

Первыми глобальными продуктами с предустановленной HyperOS стали Xiaomi 14 Series, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Полный список моделей Xiaomi и Redmi:

  • Xiaomi 13 Series;
  • Xiaomi 13T Series;
  • Xiaomi 12 Series;
  • Xiaomi 12T Series;
  • Redmi Note 13 Series;
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 12 Pro 5G;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi Pad SE.

Пока что список небольшой, но позже новая система будет развернута на других мобильных устройствах компании.

Предыдущая статья
Lenovo на MWC ’24 представила Edge AI-решения для ускорения цифровой трансформации телекоммуникационных компаний
Следующая статья
Представлен складной смартфон Nubia Flip 5G
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,067ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»