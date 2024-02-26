Список глобальных устройств Xiaomi, которые получат HyperOS

Компания Xiaomi опубликовала список устройств для глобального рынка, которые должны получить обновление HyperOS в первой половине 2024 года. Изначально операционная система была доступна смартфонам только для китайского рынка.

Первыми глобальными продуктами с предустановленной HyperOS стали Xiaomi 14 Series, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Полный список моделей Xiaomi и Redmi:

Xiaomi 13 Series;

Xiaomi 13T Series;

Xiaomi 12 Series;

Xiaomi 12T Series;

Redmi Note 13 Series;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 5G;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Pad SE.

Пока что список небольшой, но позже новая система будет развернута на других мобильных устройствах компании.