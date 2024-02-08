Саудовская Аравия инвестирует $100 млрд в развитие полупроводниковой отрасли

Саудовская Аравия намерена стать лидером на мировом полупроводниковом рынке. Для этого будет основана компания Alat, которая должна будет способствовать превращению страны в глобальный центр технологического производства, ориентированный на передовые технологии и электронику.

Компания Alat будет создана при поддержке Фонда государственных инвестиций, а ее капитал составит $100 млрд., что в разы больше инвестиций в полупроводники любой из стран мира. Возглавит ее бывший президент Dell Technologies по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Японии Амит Мидха (Amit Midha). Председателем совета директоров Alat станет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Alat сосредоточится на производстве продукции для обслуживания местного и международных рынков в рамках семи ключевых бизнес-подразделений: передовые отрасли, полупроводники, умные приборы, интеллектуальное здравоохранение, умные устройства, умные здания и инфраструктура следующего поколения. Компания будет налаживать партнерские отношения для трансформации глобального промышленного сектора, предоставляя устойчивые промышленные решения, основанные на чистых источниках энергии.

Планируется, что компания будет производить более 30 категорий продукции, которая будет обслуживать жизненно важные отрасли. К ним относятся роботизированные системы, системы связи, современные компьютеры и цифровые развлекательные продукты, а также передовая тяжелая техника, используемая в строительстве и горнодобывающей промышленности. Alat намерена создать 39 тыс. рабочих мест в Саудовской Аравии к 2030 году и добиться прямого ненефтяного вклада в ВВП в размере $9,3 млрд. к тому же году.

Ожидается, что презентация новой компании состоится 20 февраля, тогда же будет объявлено о первом раунде инвестиций в зарубежные компании данного сектора.