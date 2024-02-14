Nvidia представила чат-бота Chat with RTX для установки локально на ПК

Компания Nvidia представила Chat with RTX — чат-бота на основе искусственного интеллекта, который способен работать локально на компьютере с Windows 11, доступ к интернету не потребуется.

Программа распространяется совершенно бесплатно. Для запуска нейросети требуется ПК с видеокартой серии RTX 30 или 40 с 8 Gb видеопамяти, а также не менее 16 Gb оперативной памяти.

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При работе с Chat with RTX можно выбрать одну из двух языковых моделей: Mistral или Llama 2. Чат-бот умеет сканировать локальные файлы на компьютере пользователя и выдавать на их основе ответ на заданный вопрос. Поддерживаются форматы txt, pdf, doc, docx и xml. Также он умеет собирать информацию из видео на YouTube.

Так как выход в интернет не нужен, все данные пользователя остаются на компьютере.