Стала возможна регистрация в «SİMA İmza» с FIN-кодом и серийному номеру

В результате технических усовершенствований процесс регистрации в мобильном приложении «SİMA İmza» еще более упрощен. Граждане теперь могут зарегистрироваться в приложении, просто введя FIN-код и серийный номер удостоверения личности. После ввода FIN-кода и серийного номера достаточно пройти тест на распознавание лиц камерой мобильного устройства, чтобы человека можно было идентифицировать благодаря искусственному интеллекту.

Напомним, что до появления этой функции гражданам нужно было либо загрузить в приложение фотографию своего удостоверения личности, либо зарегистрироваться, отсканировав удостоверение личности. Благодаря новому функционалу даже те, у кого нет при себе ID-карты, смогут легко зарегистрироваться в мобильном приложении «SİMA İmza».

К сведению, данное нововведение действительно также для иностранных граждан, проживающих в Азербайджане на законных основаниях (имеющих карту временного или постоянного вида на жительство).

С цифровой подписью нового поколения «SİMA İmza» как граждане, так и организации экономят деньги и время. Возможность интеграции «SİMA İmza» в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, гражданам достаточно скачать приложение «SİMA İmza» на свое мобильное устройство и один раз зарегистрироваться. «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию о цифровой подписи «SİMA İmza» можно получить на официальном сайте www.sima.az/ru и обратившись в Колл-Центр «157».