OPPO показал прототип AR-очков Air Glass 3 с голосовым ИИ-ассистентом

На техновыставке MWC 2024 в Барселоне компания OPPO продемонстрировала прототип очков дополненной реальности Air Glass 3 с поддержкой искусственного интеллекта. Модель является преемником Air Glass 2 и призвана упростить использование ИИ.

Как отмечает производитель, работа с Air Glass 3 мало чем отличается от опыта использования обычных очков. Гаджет оснащен оптикой с индексом отражения 1,70 и проекционными дисплеями с максимальной яркостью 1000 нит. Управление выведено на сенсорную панель на правой дужке. Голосовые команды принимает система из четырех микрофонов с шумоподавлением. Динамики в дужках направляют звук так, чтобы окружающие не могли его услышать. Вес очков составляет всего 50 гр.

OPPO также интегрировала в Air Glass 3 своего помощника с искусственным интеллектом AndesGPT, пока что он доступен только в Китае. Помощник способен поддержать беседу и искать информацию, а также управлять базовыми функциями очков, например, принимать входящие звонки со смартфона. Ответы на вопросы проецируются на экран.