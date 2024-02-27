Футуристичные концепты Deutsche Telekom на MWC 2024

Немецкая компания Deutsche Telekom представила на MWC 2024 свою разработку под названием Concept T. Она дает представление о том, как может выглядеть взаимодействие человека с искусственным интеллектом в будущем.

Первый продукт Concept T – смартфон без каких-либо приложений. Во время презентации глава Deutsche Telekom выразил уверенность в том, что уже через 10 лет никаких приложений для пользователей существовать не будет, и всю работу возьмет на себя искусственный интеллект.

Идея состоит в том, что пользователь просит ИИ сделать что-то, а дальше нейросеть, используя какие-то сайты, платформы и сервисы, выполняет поставленную задачу. Например, заказывает такси, бронирует столик в ресторане или покупает билеты в кино. Компания не смогла полноценно всего этого продемонстрировать, так как концепт пока очень ограничен в возможностях.

Другой продукт под названием Emma — это голографический аватар на базе ИИ-алгоритма. По задумке он должен выполнять роль виртуального ассистента. С его помощью пользователь сможет подбирать нужные товары, делать покупки и даже советоваться с ИИ по вопросам криптовалюты. При этом Emma будет подстраиваться под особенности поведения пользователя в разных сценариях.

Третий продукт под названием Concept level представляет собой роутер в плоском корпусе, на который можно установить вспомогательные компоненты. Например, цилиндрический модуль с ИИ-помощником или конусообразный для тонкой настройки Wi-Fi и мониторинга помещения. Питание каждого из этих модулей будет осуществляться беспроводным и бесконтактным способом. При этом базовая станция сможет заряжать и другие устройства, такие как смартфоны и умные часы.

Еще одним продуктом Concept T стал маленький робот-помощник, представляющий собой что-то вроде самодвижущейся умной колонки. Устройство сможет перемещаться по дому, контролируя обстановку в помещении, например, измеряя качество воздуха.