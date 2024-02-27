spot_img
28 февраля, 2024
ДомойAI / MLФутуристичные концепты Deutsche Telekom на MWC 2024

Футуристичные концепты Deutsche Telekom на MWC 2024

Deutsche Telekom

Немецкая компания Deutsche Telekom представила на MWC 2024 свою разработку под названием Concept T. Она дает представление о том, как может выглядеть взаимодействие человека с искусственным интеллектом в будущем.

Deutsche Telekom

Первый продукт Concept T – смартфон без каких-либо приложений. Во время презентации глава Deutsche Telekom выразил уверенность в том, что уже через 10 лет никаких приложений для пользователей существовать не будет, и всю работу возьмет на себя искусственный интеллект.

Идея состоит в том, что пользователь просит ИИ сделать что-то, а дальше нейросеть, используя какие-то сайты, платформы и сервисы, выполняет поставленную задачу. Например, заказывает такси, бронирует столик в ресторане или покупает билеты в кино. Компания не смогла полноценно всего этого продемонстрировать, так как концепт пока очень ограничен в возможностях.

Deutsche Telekom

Другой продукт под названием Emma — это голографический аватар на базе ИИ-алгоритма. По задумке он должен выполнять роль виртуального ассистента. С его помощью пользователь сможет подбирать нужные товары, делать покупки и даже советоваться с ИИ по вопросам криптовалюты. При этом Emma будет подстраиваться под особенности поведения пользователя в разных сценариях.

Третий продукт под названием Concept level представляет собой роутер в плоском корпусе, на который можно установить вспомогательные компоненты. Например, цилиндрический модуль с ИИ-помощником или конусообразный для тонкой настройки Wi-Fi и мониторинга помещения. Питание каждого из этих модулей будет осуществляться беспроводным и бесконтактным способом. При этом базовая станция сможет заряжать и другие устройства, такие как смартфоны и умные часы.

Еще одним продуктом Concept T стал маленький робот-помощник, представляющий собой что-то вроде самодвижущейся умной колонки. Устройство сможет перемещаться по дому, контролируя обстановку в помещении, например, измеряя качество воздуха.

Предыдущая статья
OPPO показал прототип AR-очков Air Glass 3 с голосовым ИИ-ассистентом
Следующая статья
ULTRA Technologies и Gulfstream Distribution совместно с Cisco провели семинар, посвященный инновационным решениям вендора в области data-центров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,067ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»